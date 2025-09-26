Σίγουρα έχετε ακούσει να μιλούν για το leasing αυτοκινήτων. Γνωρίζετε όμως ότι απευθύνεται και σε ιδιώτες; Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βολικό και εξυπηρετικό είναι!
Μικρός φίλος της ΑΕΚ έβγαλε selfie με τον Μπαρτζώκα στη Ρόδο - Δείτε βίντεο
Μια πολύ ευχάριστη σκηνή εκτυλίχθηκε στο κλειστός της Καλλιθέας με το Γιώργο Μπαρτζώκα να δέχεται να βγει φωτογραφία με μικρό φίλαθλο της ΑΕΚ
Ο Ολυμπιακός θα αναμετρηθεί με τη Καρδίτσα για τον ημιτελικό του Super Cup της Ρόδου και η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα βρέθηκε νωρίτερα στο γήπεδο, όπου και παρακολούθησε τον αγώνα της ΑΕΚ με τον Προμηθέα.
Όσο παρακολουθούσαν, λοιπόν, τον αγώνα οι «ερυθρόλευκοι» ένας μικρός φίλος της ΑΕΚ πλησίασε τον Γιώργο Μπαρτζώκα και του ζήτησε με έναν πολύ γλυκό τρόπο να βγάλουν μια φωτογραφία.
Προφανώς, ο Έλληνας τεχνικός δέχθηκε χωρίς δεύτερη σκέψη, προσφέροντας χαρά στον μικρό φίλαθλο της ΑΕΚ
Υπενθυμίζουμε, ότι ξέρουμε ήδη την μια από τις δυο ομάδες του τελικού της διοργάνωσης, αφού ο Προμηθέας κατάφερε να κερδίσει την ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα και εξασφάλισε την ευκαιρία να διεκδικήσει το τρόπαιο.
Σε λίγες ώρες, μετά το τέλος του ματς Ολυμπιακός - Καρδίτσα, θα γνωρίζουμε ποιες θα είναι οι δυο ομάδες που θα βρεθούν αντιμέτωπες στον τελικό.
