Μικρός φίλος της ΑΕΚ έβγαλε selfie με τον Μπαρτζώκα στη Ρόδο - Δείτε βίντεο
SPORTS
Γιώργος Μπαρτζώκας ΑΕΚ Ολυμπιακός Ρόδος Προμηθέας Καρδίτσα Super Cup

Μικρός φίλος της ΑΕΚ έβγαλε selfie με τον Μπαρτζώκα στη Ρόδο - Δείτε βίντεο

Μια πολύ ευχάριστη σκηνή εκτυλίχθηκε στο κλειστός της Καλλιθέας με το Γιώργο Μπαρτζώκα να δέχεται να βγει φωτογραφία με μικρό φίλαθλο της ΑΕΚ

Μικρός φίλος της ΑΕΚ έβγαλε selfie με τον Μπαρτζώκα στη Ρόδο - Δείτε βίντεο
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Ολυμπιακός θα αναμετρηθεί με τη Καρδίτσα για τον ημιτελικό του Super Cup της Ρόδου και η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα βρέθηκε νωρίτερα στο γήπεδο, όπου και παρακολούθησε τον αγώνα της ΑΕΚ με τον Προμηθέα.

Όσο παρακολουθούσαν, λοιπόν, τον αγώνα οι «ερυθρόλευκοι» ένας μικρός φίλος της ΑΕΚ πλησίασε τον Γιώργο Μπαρτζώκα και του ζήτησε με έναν πολύ γλυκό τρόπο να βγάλουν μια φωτογραφία.

Προφανώς, ο Έλληνας τεχνικός δέχθηκε χωρίς δεύτερη σκέψη, προσφέροντας χαρά στον μικρό φίλαθλο της ΑΕΚ

Υπενθυμίζουμε, ότι ξέρουμε ήδη την μια από τις δυο ομάδες του τελικού της διοργάνωσης, αφού ο Προμηθέας κατάφερε να κερδίσει την ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα και εξασφάλισε την ευκαιρία να διεκδικήσει το τρόπαιο.

Σε λίγες ώρες, μετά το τέλος του ματς Ολυμπιακός - Καρδίτσα, θα γνωρίζουμε ποιες θα είναι οι δυο ομάδες που θα βρεθούν αντιμέτωπες στον τελικό.


Ειδήσεις σήμερα:

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ - Ισχυρές καταιγίδες και βροχές από αύριο

Η στιγμή που ένοπλοι αστυνομικοί των ΟΠΚΕ κάνουν έφοδο σε σπίτι 62χρονου που έκοβε ξύλα από το δάσος της Αρέθουσας και τα πουλούσε

Δείτε βίντεο: Ο Τραμπ κούνησε το δάχτυλο στη Μελάνια σε έντονο διάλογο στο Marine One
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το UNIC Athens φέρνει στην Ελλάδα μια από τις κορυφαίες Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων παγκοσμίως

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει  μια φοιτητική εμπειρία παγκόσμιας κλάσης, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή αριστεία, καινοτόμα προγράμματα και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης