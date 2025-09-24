Βόλος - Ατρόμητος 1-1: Μοιρασιά στο Πανθεσσαλικό - Δείτε τα γκολ
Βόλος - Ατρόμητος 1-1: Μοιρασιά στο Πανθεσσαλικό - Δείτε τα γκολ

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ με τον Θαρθάνα στο 38, με τους φιλοξενούμενους να απαντάνε στο 76' με τον Τσαντήλα για το τελικό 1-1

Βόλος και Ατρόμητος δεν κατάφεραν να δώσουν συνέχεια στη νικηφόρα πρεμιέρα τους στο Κύπελλο Ελλάδας (League Phase), καθώς αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στο μεταξύ τους παιχνίδι, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής, που διεξήχθη στο Πανθεσσαλικό στάδιο.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 38ο λεπτό, όταν από ωραία συνεργασία ο Νταβίντ Μαρτίνες μπήκε στην περιοχή, έκανε το γύρισμα και ο Αντόνιο Θαρθάνα με ωραίο τελείωμα έδωσε προβάδισμα στο συγκρότημα της Μαγνησίας νικώντας τον Αλεξέι Κοσέλεφ.



Εξίσου ωραίο ήταν και το γκολ της ισοφάρισης των φιλοξενούμενων «κυανόλευκων»: στο 76΄ ο Παναγιώτης Τσαντήλας δέχθηκε την πάσα από τον Μακανά Μπακού στην πλάτη της άμυνας του Βόλου και τελείωσε εξαιρετικά τη φάση πλασάροντας τον Αντεμπάγιο Αντελέγε.



ΒΟΛΟΣ (Χουάν Φεράντο): Αντεμπάγιο, Μύγας, Λαγονίδης, Κάργας (46΄ Σόρια), Σινανάι (54΄ Λεγκίσι), Μαρτίνες (46΄ Χέρμανσον), Μπουζούκης (70΄ Γρόσδης), Ασεχνούν, Θαρθάνα, Χουάνπι (46΄ Κόμπα), Μάκνι.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Λεωνίδας Βόκολος): Κοσέλεφ, Παπαδόπουλος (64΄ Ούρονεν), Τσακμάκης, Σταυρόπουλος (75΄ Μανσούρ), Μουντές, Τσιγγάρας, Καραμάνης (64΄ Μουτουσαμί), Γιουμπιτάνα (46΄ Μπάκου), Παλμεζάνο, Τσαντήλας, Φαν Φερτ (73΄ Μίχορλ).



