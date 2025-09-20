ΠΑΟΚ: Ο Αριστοτέλης Μυστακίδης βρέθηκε για πρώτη φορά στο Παλατάκι

Ο εν δυνάμει νέος ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ βρέθηκε σήμερα στο γήπεδο του μπασκετικού ΠΑΟΚ μαζί με τους στενούς του συνεργάτες προκειμένου να δουν από κοντά τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν