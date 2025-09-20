Η πρώτη ελληνική neobank έχει άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και φέρνει το αύριο του banking σήμερα
ΠΑΟΚ: Ο Αριστοτέλης Μυστακίδης βρέθηκε για πρώτη φορά στο Παλατάκι
Ο εν δυνάμει νέος ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ βρέθηκε σήμερα στο γήπεδο του μπασκετικού ΠΑΟΚ μαζί με τους στενούς του συνεργάτες προκειμένου να δουν από κοντά τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν
Οι επαφές της διοίκησης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ με τον Αριστοτέλη Μυστακίδη προχωρούν με γρήγορο ρυθμό (υπάρχει η αίσθηση ότι ως τα τέλη του μήνα θα έχουν ολοκληρωθεί η διαδικασία) και σήμερα είχαμε μια ακόμη επιβεβαίωση του ενδιαφέροντος του Έλληνα επιχειρηματία για την ομάδα μπάσκετ.
Ο κ.Μυστακίδης έχοντας μαζί του ομάδα μηχανικών με τους οποίους συνεργάζεται, τους στενούς του συνεργάτες Γιάννη Πετμεζά, Βαγγέλη Τσακμακά και εκπροσώπους του ΑΣ ΠΑΟΚ, στον οποίο ανήκει το γήπεδο, πραγματοποίησε αυτοψία στις εγκαταστάσεις του PAOK Sports Arena, με στόχο να διαμορφωθεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανακαίνισης που θα αλλάξει ριζικά την εικόνα του γηπέδου.
Τα έργα που θα γίνουν αφορούν τη στεγανοποίηση του γηπέδου, αλλά και την ενεργειακή του αναβάθμιση, ενώ θα γίνουν μελέτες και για το πως μπορεί να αξιοποιηθούν καλύτερα (για συναυλίες και εκδηλώσεις) οι χώροι του PAOK Sports Arena.
Από το περιβάλλον του 63χρονου επιχειρηματία έχει δοθεί το ΟΚ για να δαπανηθούν όσα χρήματα χρειάζονται για να εκσυγχρονιστεί πλήρως το γήπεδο (που εγκαινιάστηκε το 2000).
Πηγή:www.metrosport.gr
