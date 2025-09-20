Αθλητικές μεταδόσεις Σαββάτου: Πού θα δείτε τους 4 αγώνες της Super League και τον τελικό της Ελίνας Τζένγκο στο ακόντιο
SPORTS
Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια θα μπει στη μάχη για ένα μετάλλιο στο Παγκόσμιο Στίβου στο Τόκιο

Πλούσιο είναι το σημερινό αθλητικό πρόγραμμα, με τέσσερις αγώνες για την 4η αγωνιστική της Super League, ενώ μεγάλο ενδιαφέρουν παρουσιάζει ο τελικός του ακοντισμού του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στίβου του Τόκιο, με τη συμμετοχή της Ελίνας Τζένγκο.

Στα πρωταθλήματα του εξωτερικού, ξεχωρίζει το αγγλικό ντέρμπι ανάμεσα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και στην Τσέλσι.

Αναλυτικά οι μεταδόσεις:

12:00 ΕΡΤ2 Τόκιο 2025 8η Ημέρα Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου

14:00 Action 24 ΠΑΟΚ Β Greek Super League 2

14:30 COSMOTE SPORT 1 HD Λέστερ – Κόβεντρι EFL Championship

14:30 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Έβερτον Premier League

15:00 COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Αχλί – Ουτσουνομίγια Μπρεξ FIBA Intercontinental Cup Σιγκαπούρη

15:00 ΕΡΤ2 Τόκιο 2025 8η Ημέρα Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου – 15:15 Τελικός Ακοντισμού, Ελίνα Τζένγκο

Κλείσιμο
15:00 ΑΝΤ1+ Formula 1, GP Αζερμπαϊτζάν, Qualifying Μηχανοκίνητα

15:00 Novasports 1HD Τζιρόνα – Λεβάντε La Liga

16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπολόνια – Τζένοα Serie A

16:30 Novasports Extra 2 Άουγκσμπουργκ – Μάιντς Bundesliga

16:30 Novasports Extra 1 Αμβούργο – Χάιντενχαϊμ Bundesliga

16:30 Novasports 6HD Βέρντερ Βρέμης – Φράιμπουργκ Bundesliga

16:30 Novasports 3HD Χόφενχαϊμ – Μπάγερν Μονάχου Bundesliga

17:00 COSMOTE SPORT 6 HD Σέφιλντ Γιουνάιτεντ – Τσάρλτον EFL Championship

17:00 ΕΡΤ2 Νέος Αχαρναϊκός – ΠΑΟΚ Ποδόσφαιρο γυναικών

17:00 Novasports Premier League Μπράιτον – Τότεναμ Premier League

17:00 Novasports Start Γουλβς – Λιντς Premier League

17:00 Novasports 5HD Γουέστ Χαμ – Κρίσταλ Πάλας Premier League

17:00 Novasports 4HD Μπέρνλι – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League

17:15 Novasports 1HD Ρεάλ Μαδρίτης – Εσπανιόλ La Liga

18:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κηφισιά – Άρης Super League

18:00 Novasports 2HD Πανσερραϊκός – Ατρόμητος Super League

19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Βερόνα – Γιουβέντους Serie A

19:30 Novasports Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τσέλσι Premier League

19:30 Novasports Start Βιγιαρεάλ – Οσασούνα La Liga

19:30 Novasports 3HD Λειψία – Κολωνία Bundesliga

19:30 Novasports 1HD Αλαβές – Σεβίλλη La Liga

19:45 COSMOTE SPORT 8 HD Ρέιντζερς – Χιμπέρνιαν Premier Sports Cup

20:00 COSMOTE SPORT 9 HD Άβες – Μπενφίκα Liga Portugal

20:00 COSMOTE SPORT 2 HD Βόλος ΝΠΣ – Αστέρας Aktor Super League

20:30 Novasports Prime ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός Super League

21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Αλ Νασρ – Αλ Ριάντ Roshn Saudi League

21:00 Novasports 2HD Φορτούνα Σίταρντ – Ουτρέχτη Eredivisie

21:30 Novasports 4HD Νυρεμβέργη – Μπόχουμ Bundesliga 2

21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ουντινέζε – Μίλαν Serie A

22:00 Novasports Premier League Φούλαμ – Μπρέντφορντ Premier League

22:00 Novasports 1HD Βαλένθια – Μπιλμπάο La Liga

22:30 COSMOTE SPORT 9 HD Βιτόρια Γκιμαράες – Μπράγκα Liga Portugal


