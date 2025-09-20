Αθλητικές μεταδόσεις Σαββάτου: Πού θα δείτε τους 4 αγώνες της Super League και τον τελικό της Ελίνας Τζένγκο στο ακόντιο

Αναλυτικά οι μεταδόσεις:

Πλούσιο είναι το σημερινό αθλητικό πρόγραμμα, με τέσσερις αγώνες για την 4η αγωνιστική της, ενώ μεγάλο ενδιαφέρουν παρουσιάζει ο τελικός του ακοντισμού τουστίβου του Τόκιο, με τη συμμετοχή τηςΣτα πρωταθλήματα του εξωτερικού, ξεχωρίζει το αγγλικό ντέρμπι ανάμεσα στηκαι στην12:00 ΕΡΤ2 Τόκιο 2025 8η Ημέρα Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου14:00 Action 24 ΠΑΟΚ Β Greek Super League 214:30 COSMOTE SPORT 1 HD Λέστερ – Κόβεντρι EFL Championship14:30 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Έβερτον Premier League15:00 COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Αχλί – Ουτσουνομίγια Μπρεξ FIBA Intercontinental Cup Σιγκαπούρη15:00 ΕΡΤ2 Τόκιο 2025 8η Ημέρα Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου – 15:15 Τελικός Ακοντισμού, Ελίνα Τζένγκο15:00 ΑΝΤ1+ Formula 1, GP Αζερμπαϊτζάν, Qualifying Μηχανοκίνητα15:00 Novasports 1HD Τζιρόνα – Λεβάντε La Liga16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπολόνια – Τζένοα Serie A16:30 Novasports Extra 2 Άουγκσμπουργκ – Μάιντς Bundesliga