Τζένγκο: Εγώ να δείτε πόσο αγχώθηκα, στον τελικό θα πάνε όλα καλά - Βίντεο
Η Ελίνα Τζένγκο προκρίθηκε ως 11η στον τελικό του ακοντισμού στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου
Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια θα παλέψει το Σάββατο (15:05) στον τελικό για ένα μετάλλιο και καλεί τους Έλληνες να στείλουν την θετική τους ενέργεια.
Οι δηλώσεις της Τζένγκο στην ΕΡΤ
«Εγώ να δείτε πόσο αγχώθηκα. Η αλήθεια είναι ότι περίμενα ότι η πρόκριση θα έρθει πιο εύκολα, αλλά μπορώ να πω ότι ο προκριματικός σε ένα τέτοιο πρωτάθλημα είναι πιο αγχωτικός από τον τελικό. Νομίζω τώρα απελευθερώθηκα και αύριο θα είναι μια εντελώς διαφορετική ημέρα. Ελλάδα στείλε όλη σου την θετική ενέργεια. Αύριο θα πάνε όλα καλά.
Σήμερα ήμουν πάλι σταθερή και αύριο θα προσπαθήσω να κάνω το ίδιο, έχοντας βελτιώσει κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες. Θα δώσω τον καλύτερο μου εαυτό».
