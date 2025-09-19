Τόκιο 2025: Στον τελικό του ακοντισμού μετά από αγώνα θρίλερ η Τζένγκο - Βίντεο
SPORTS
Τόκιο 2025 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου Ελίνα Τζένγκο

Τόκιο 2025: Στον τελικό του ακοντισμού μετά από αγώνα θρίλερ η Τζένγκο - Βίντεο

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια προκρίθηκε ως 11η με βολή στα 61.31μ - Το Σάββατο (15:05) ο τελικός

Τόκιο 2025: Στον τελικό του ακοντισμού μετά από αγώνα θρίλερ η Τζένγκο - Βίντεο

Ο προκριματικός του ακοντισμού είχε μπόλικη αγωνία και άγχος, αλλά, ευτυχώς, αίσιο τέλος για τα ελληνικά χρώματα. Η Ελίνα Τζένγκο δεν έπιασε το όριο των 62.50 για να προκριθεί στον τελικό του Παγκοσμίου πρωταθλήματος  χωρίς να την ενδιαφέρουν οι βολές των υπόλοιπων αθλητριών, αλλά με τα 61.31 της τρίτης προσπάθειάς της βρέθηκε εντός της δωδεκάδας με την 11η καλύτερη επίδοση.

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης πήρε μέρος στο β’ προκριματικό όμιλο και μπήκε στον αγώνα έχοντας ως υπόβαθρο την εξαιρετική και συνάμα σταθερή σε μεγάλες βολές σεζόν.

Η Ελίνα, που άνοιξε τις συμμετοχές στο δεύτερο γκρουπ, φάνηκε λίγο αγχωμένη στην πρώτη βολή, αλλά χωρίς νευρικές κινήσεις. Το ακόντιο έφυγε ψηλά και προσγειώθηκε αρκετά κάτω από το όριο των 62.50, στα 59.76. Πριν συμπληρωθεί η πρώτη προσπάθεια η νικήτρια του Diamond League βρέθηκε εκτός 12άδας και η πίεση για μια καλύτερη βολή μεγάλωσε.

Στη δεύτερη προσπάθεια φάνηκε να ρίχνει πιο δυναμικά και κατάφερε να βελτιωθεί με 61.10, μια βολή που την ανέβασε στην 4η θέση στο γκρουπ της και 9η συνολικά. Η Ελίνα δεν έμεινε όπως είναι φυσικό ικανοποιημένη με τη βολή αυτή και ρώτησε τον προπονητή της, Γιώργο Μποτσκαριώβ, σχετικά με το τι δεν πήγε καλά στην προσπάθειά της.

Αντίστοιχη ήταν και η τρίτη βολή της Τζένγκο. Το ακόντιο έπεσε λίγο πιο μακριά, στα 61.31 και ουσιαστικά έβαλε λίγο ψηλά τον πήχη της πρόκρισης για τις υπόλοιπες. Αμέσως μετά η Αυστριακή Βικτόρια Χάτσον έριξε 62.85 και έριξε την Ελληνίδα 10η μεγαλώνοντας την αγωνία. Λϊγο αργότερα η Λετονή Ανέτε Σιέτινεα με 63.67 έπιασε κι αυτή το όριο αφήνοντας 11η την Ελίνα και με οχτώ αθλήτριες να απομένουν για να κλείσει ο προκριματικός. Καμία, όμως, δε κατάφερε να εκτοπίσει την Τζέγκο, η οποία πέρασε με την 11η καλύτερη επίδοση στον αυριανό (20/9) τελικό στις 15:05 ώρα Ελάδας (ΕΡΤ2).

Μεγάλη έκπληξη ο αποκλεισμός της νικήτριας των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024 και κατόχου του τίτλου, Χαρούκα Κιταγκούτσι, που έμεινε 14η με 60.38, αγωνιζόμενη στην πατρίδα της.






Ειδήσεις σήμερα:

Ανάρτηση Άδωνι Γεωργιάδη: Γιατί θαυμάζω το Ισραήλ - Μακάρι να τους μοιάσουμε

Με μπλε γραβάτα με ελληνικές σημαίες παρουσιάστηκε ο νέος γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ Μάξιμος Χαρακόπουλος

Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος παραιτήθηκε live από «Το Πρωινό»

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης