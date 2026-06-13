Πέντε φωτιές το Σάββατο λόγω κεραυνών, όλες τέθηκαν υπό έλεγχο
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιές Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη

Πέντε φωτιές το Σάββατο λόγω κεραυνών, όλες τέθηκαν υπό έλεγχο

Δεν  απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές

Πέντε φωτιές το Σάββατο λόγω κεραυνών, όλες τέθηκαν υπό έλεγχο
Τουλάχιστον πέντε πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σήμερα Σάββατο (13/6) σε δασικές εκτάσεις σε όλη τη χώρα κυρίως λόγω κεραυνικής δραστηριότητας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, εκδηλώθηκαν πυρκαγιές

- στον Σχίνο Κορινθίας (υπό έλεγχο)
- στη Σκαλωσιά Κορινθίας (οριοθετημένη)
- στα Μέθανα Αργολίδας (δύο πυρκαγιές οριοθετημένες) και
- στη Θήβα (οριοθετημένη)

Άμεσα οι πυροσβεστικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν για τις πυρκαγιές αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή τους.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των συμβάντων το ΕΣΚΕΔΙΚ ελάμβανε συνεχή εικόνα από drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

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Για την αντιμετώπισή τους επιχειρούν συνολικά 45 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 16 οχήματα ενώ επιχείρησαν 8 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα.

Από τις πυρκαγιές δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές. ‎

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