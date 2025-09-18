Η πρώτη ελληνική neobank έχει άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και φέρνει το αύριο του banking σήμερα
Μπενφίκα: Επίσημη η επιστροφή Ζοσέ Μουρίνιο στους «αετούς» ύστερα από 25 χρόνια
Ο «Special One» υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τη Μπενφίκα ως το καλοκαίρι του 2027
Μπορεί να μεγαλούργησε στην Πορτογαλία από τον πάγκο της Πόρτο και να συνέδεσε το όνομά του με το «Ντραγκάο» και το Champions League του 2004, όμως η μοίρα τα έφερε έτσι ώστε ο Μουρίνιο να επιστρέψει στην Πορτογαλία, αλλά για μια διαφορετική... πρώην. Και συγκεκριμένα την πρώτη της καριέρας του!
Αφού ο έμπειρος τεχνικός απομακρύνθηκε από τον πάγκο της Φενέρμπαχτσε έδωσε τα χέρια με τη Μπενφίκα, η οποία ήταν η ομάδα με την οποία έκανε ντεμπούτο στους πάγκους πίσω στον Σεπτέμβριο του 2000!
Μπορεί τότε βέβαια η μεταξύ τους συνεργασία να μην ευδοκίμησε και να διήρκησε μόλις για μερικούς μήνες, αλλά αυτή τη φορά οι δυο πλευρές έχουν μια κοινή επιθυμία να μακροημερεύσουν.
Η ομάδα του Βαγγέλη Παυλίδη ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την πρόσληψη του Ζοσέ Μουρίνιο στην τεχνική ηγεσία μέχρι το καλοκαίρι του 2027, συμπληρώνοντας ωστόσο στην ανακοίνωση πως οι δυο πλευρές θα έχουν το δικαίωμα να τερματίσουν τη συνεργασία τους, εντός των πρώτων δέκα ημερών μετά τον τελευταίο επίσημο αγώνα της φετινής περιόδου.
Κάπως έτσι ο 62χρονος επιστρέφει στον πρώτο σταθμό της προπονητικής του καριέρας έπειτα από 25 ολόκληρα χρόνια παίρνοντας την σκυτάλη από τον Μπρούνο Λαζ, με στόχο να επαναφέρει τους Αετούς στην κορυφή του πορτογαλικού πρωταθλήματος και να τους οδηγήσει σε μια αξιοπρεπή πορεία στο Champions League.
🦅 Bem-vindo, José Mourinho!— SL Benfica (@SLBenfica) September 18, 2025
