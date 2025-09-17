Λουτσέσκου: «Είναι ντροπή αυτό που έγινε στη Λιβαδειά, αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη»
Ο Ρουμάνος τεχνικός του ΠΑΟΚ μίλησε με σκληρή γλώσσα για την ομάδα του μετά τη συντριβή με 4-1 από τον Λεβαδειακό
Ο Λεβαδειακός μπήκε με το δεξί στη League Phase του Κυπέλλου συντρίβοντας με το εντυπωσιακό 4-1 τον ΠΑΟΚ.
Από τις αρχές του Β' ημιχρόνου όταν και ο Λεβαδειακός μετέτρεψε το 2-1 σε 4-1 ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν έκρυβε τη δυσφορία του για την εικόνα των παικτών του η οποία δεν άλλαξε ιδιαίτερα και μετά τις αλλαγές που έκανε με τον Ρουμάνο να αναλαμβάνει μεν την ευθύνη, αλλά να κάνει λόγο για «εμφάνιση - ντροπή».
Αναλυτικά τα όσα είπε ο τεχνικός του ΠΑΟΚ: «Ντροπή το αποτέλεσμα και η εμφάνιση. Δεν είχαμε τη νοοτροπία να παλέψουμε. Κάναμε πολλά λάθη σε άμυνα κι επίθεση. Είναι ντροπή και πρέπει μ' αντιδράσουμε.
Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη. Έχεις 5-6 ευκαιρίες και δεν σκοράρεις και στην άμυνα κάνεις τόσα λάθη. Θα μείνει αυτή η ντροπή για μας, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε. Έπρεπε να μπούμε να παλέψουμε, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο».
Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ Αντρίγια Ζίβκοβιτς πρόσθεσε από την πλευρά του: «Θέλω ν' απολογηθώ στους οπαδούς μας που ήρθαν στο γήπεδο και δεν τους ανταποδώσαμε τη στήριξη. Πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά, να μείνουμε ενωμένοι. Είναι ανεπίτρεπτο να δεχόμαστε έτσι τέσσερα γκολ και ζητάω συγγνώμη από τον κόσμο».
