Η selfie πρόκρισης του Καραλή με τον Ντουμπλάντις - «Θα σε δω τη Δευτέρα» έγραψε ο Μανόλο
Τα δύο μεγάλα ονόματα του επί κοντώ χρειάστηκαν μόλις δύο άλματα στον προκριματικό, για να προκριθούν τον τελικό
Ο Εμμανουήλ Καραλής θα αγωνιστεί σε ακόμη έναν τελικό του άλμα επί κοντώ στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου του Τόκιο. Ο Έλληνας ολυμπιονίκης χρειάστηκε μόλις δύο άλματα (πέρασε τα 5.75) για να πάρει την πρόκριση στον τελικό της Δευτέρας.
Εκεί θα βρεθεί αντιμέτωπος για μία ακόμη φορά με τον ρέκορντμαν του αγωνίσματος, τον Σουηδό Μόντο Ντουμπλάντις, ο οποίος προκρίθηκε επίσης άνετα στον τελικό.
Οι δύο τους προανήγγειλαν τη μάχη που θα δώσουν τη Δευτέρα στον τελικό, με τον Καραλή να δημοσιεύει στο Instagram μία φωτογραφία μαζί με τον Σουηδό, με λεζάντα, η οποία έγραφε, «Θα σε δω τη Δευτέρα».
Θυμίζουμε, ότι πρόσφατα, λίγο έλειψε ο Εμμανουήλ να κερδίσει τον Μόντο, στο προ-τελευταίο μίτινγκ του Diamond League. Μένει να δούμε αν θα τα καταφέρει.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
