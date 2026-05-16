Super League: Αναβλήθηκε λόγω βροχόπτωσης το Πανσερραϊκός - Παναιτωλικός, βίντεο
Το παιχνίδι θα διεξαχθεί την Κυριακή (15:00) στις Σέρρες
Η έντονη βροχόπτωση που έχει πλήξει την κεντρική Μακεδονία είχε ως αποτέλεσμα να οδηγήσει στην αναβολή του παιχνιδιού ανάμεσα στον Πανσερραϊκό και τον Παναιτωλικό, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής των Play Out του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League.
Το Δημοτικό Γήπεδο Σερρών λόγω του νερού που είχε πέσει είχε μετατραπεί σε... πισίνα. Ο διαιτητής Φώτης Πολυχρόνης από την Πιερία βγήκε σχεδόν 15 λεπτά πριν από την κανονική ώρα έναρξης του αγώνα (19:00) για να πετάξει την μπάλα σε διάφορα σημεία του αγωνιστικού χώρου. Η μπάλα, όμως, δεν τσουλούσε και δεν αναπηδούσε όπως προβλέπει ο κανονισμός, με συνέπεια ο διαιτητής να αποφασίσει την αναβολή του αγώνα.
Ο αγώνας όπως αποφάσισε η Λίγκα θα διεξαχθεί την Κυριακή (15:00).
Η ανακοίνωση της Super League
«Ανακοινώνεται ότι σε συνέχεια της απόφασης του διαιτητή του αγώνα κ. Φώτιου Πολυχρόνη, ο αγώνας Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός δε διεξήχθη, λόγω ακαταλληλότητας του γηπέδου.
Συγκεκριμένα, λόγω της βροχής, ο αγωνιστικός χώρος είχε πλημμυρίσει από νερά στα περισσότερα σημεία του, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η σωματική ακεραιότητα των ποδοσφαιριστών.
Κατόπιν κοινού αιτήματος των δύο ομάδων και έγκρισης της διοργανώτριας, ο αγώνας θα διεξαχθεί την επόμενη μέρα, Κυριακή 17 Μαΐου 2026, στο Δημοτικό Γήπεδο Σερρών, και ώρα 15:00».
