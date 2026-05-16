Ηλιόπουλος: «Δείξαμε στη νεολαία πως μπορεί να ονειρεύεται για κατακτήσεις με αξιοπρέπεια, με καθαρότητα, έξω από λάσπη», δείτε βίντεο
Λίγο πριν το φινάλε της ανοικτής προπόνησης της ΑΕΚ, ο διοικητικός ηγέτης της Ένωσης πήρε το μικρόφωνο και μίλησε στους φίλους της Ένωσης
Κοσμοσυρροή και πάλι στην Allwyn Arena με τον κόσμο να περιμένει πως και πως την αυριανή στέψη της ΑΕΚ...
Λίγο πριν το τέλος της προπόνησης, ακούστηκε ένα υβριστικό σύνθημα με τον πρόεδρο της ΑΕΚ να παίρνει το μικρόφωνο και να μιλά στους οπαδούς της ομάδας του.
Αναλυτικά τα όσα είπε ο κ.Ηλιόπουλος.
«Λαέ της ΑΕΚ. Παλικάρια της ΑΕΚ!.Από σήμερα θα ακούνε ΑΕΚ και θα τρίζει η γη, θα γίνεται σεισμός! Η ΑΕΚ δεν είναι μόνο ομάδα, δεν είναι ιδέα, η ΑΕΚ είναι κίνημα. Τα παλικάρια μας εδώ, τα θηρία αυτά, το φέρανε αυτό που θέλανε φέτος.
Τα θηρία μας, του Μάρκο Νίκολιτς. Δείξαμε στη νεολαία πως μπορεί να ονειρεύεται, για νέα πράγματα, για κατακτήσεις με αξιοπρέπεια, με καθαρότητα,έξω από λάσπη, για να μπορούν τα παιδιά να διεκδικούν το μέλλον τους.
Όλοι μαζί ενωμένοι, κι αύριο το ίδιο. Από αύριο σταματά το σύνθημα για τις μάνες, είναι τα ιερά σύμβολα, το πρωτάθλημα το κερδίσαμε τη μέρα που γιορτάζουν οι μάνες. Σας φιλώ, σας αγαπώ και αυτή η ομαδάρα με τους ανθρώπους που είμαστε όλοι ενωμένοι σαν γροθιά, θα είμαστε πρωταγωνιστές στην αρένα, στα πάντα.
Σας αγαπώ! Δείξαμε τον δρόμο της νίκης, της κατάκτησης! Έχουμε πολλή δουλειά αύριο!».
@enwsi.gr
🤩 Παρά τη βροχή, ο Μάριος Ηλιόπουλου βγήκε στον αγωνιστικό χώρο και μίλησε στον λαό της ΑΕΚ! 🫡 «Κόντρα στη λάσπη και τη βροχή, πήραμε αυτό το πρωτάθλημα!» 🔥 Αύριο η συνέχεια…♬ πρωτότυπος ήχος - enwsi.gr
