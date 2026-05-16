Κολοσσός Ρόδου - Ολυμπιακός 58-97: Με άνεση στα ημιτελικά της Basket League και τώρα η Φενέρ, βίντεο

O Ολυμπιακός έφτασε στο 2-0 στη σειρά με τον Κολοσσό και θα περιμένει ΑΕΚ ή Άρη στα ημιτελικά της Basket League





Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα παίξει στους «4» με την ΑΕΚ ή τον Άρη αλλά πριν από αυτά τα παιχνίδια έχει μπροστά της το Final-4 της Euroleague και συγκεκριμένα τον ημιτελικό της Παρασκευής (18:00) με την Φενέρ στο Telekom Center Athens.











O Ολυμπιακός είχε κορυφαίους τους Ντόντα Χολ (21 πόντοι, 9/9 δίποντα και 13 ριμπάουντ) και Άλεκ Πίτερς (18 πόντοι, 4/6 τρίποντα, 10 ριμπάουντ).



Ο αγώνας



Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ξεκίνησε το παιχνίδι με τους Μόρις, Ντόρσεϊ, Γουόρντ, Πίτερς και Χολ και είδε από πολύ νωρίς την ομάδα του να επιβάλλει τον ρυθμό της στο παιχνίδι. Οι ερυθρόλευκοι ξεκίνησαν πολύ εύστοχοι από την περιφέρεια το παιχνίδι και με πρωταγωνιστές τους Ντόρσεϊ και Πίτερς βρέθηκαν ήδη από τα μισά του δεκαλέπτου με προβάδισμα 13 πόντων (2-15).



Ο Ολυμπιακός τελείωσε το πρώτο μέρος έχοντας τέσσερις διψήφιους (Γουόρντ, Πίτερς, Νιλικίνα, Χολ) με το ποσοστό του στα δίποντα να βρίσκεται στο 78% (11/14) και εκείνο στα τρίποντα να ξεπερνά το 50% (7/13). Ο Τάισον Γουόρντ ανταποκρίθηκε ξανά ως πλεϊμέικερ έχοντας 10 πόντους και 4 ασίστ στο ημίχρονο, ενώ ο Φρανκ Νιλικίνα εκμεταλλεύτηκε την απουσία των υπολοίπων γκαρντ έχοντας 11 πόντους με εξαιρετικά ποσοστά και βοηθώντας την ομάδα μας να βρεθεί στο +28 στην ανάπαυλα (27-55).



Στην τρίτη περίοδο ο Ολυμπιακός δεν άφησε το πόδι από το γκάζι. Ντόρσεϊ και Πίτερς διατήρησαν σε υψηλό επίπεδο τα ποσοστά της ομάδας του Πειραιά και διεύρυναν την διαφορά πάνω από τους 30 πόντους, την ώρα που ο Κολοσσός συνέχισε να είναι άστοχος.



Μάλιστα ο Άλεκ Πίτερς πριν από το κλείσιμο του δεκαλέπτου έφτασε στο double-double με 18 πόντους και 10 ριμπάουντ δείχνοντας ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση εν όψει Final Four. Τα περισσότερα highlights στην αναμέτρηση είχε ωστόσο για ακόμη ένα παιχνίδι ο Ντόντα Χολ. Ο Αμερικανός σέντερ ολοκλήρωσε ορισμένες εντυπωσιακές φάσεις ψηλά στο καλάθι και γέμισε ξανά τη στατιστική του, όσο ο Ολυμπιακός έκλεινε το δεκάλεπτο με προβάδισμα 38 πόντων (39-77).



Μάλιστα, ο Ντόντα Χολ έγινε ο δεύτερος παίκτης του Ολυμπιακού με double-double καθώς στην τελευταία περίοδο έκανε ό,τι ήθελε στη ρακέτα και έφτασε τους 21 πόντους και τα 13 «σκουπίδια». Τα 13 ριμπάουντ αποτελούν season high για τον Χολ με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Το τέταρτο δεκάλεπτο είχε διαδικαστικό χαρακτήρα και για τις δύο ομάδες και τελικά ο Ολυμπιακός έφτασε στη νίκη με διαφορά 39 πόντων (58-97).





Τα δεκάλεπτα: 14-28, 27-55, 39-77, 58-97.