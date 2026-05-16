Ρεάλ Μαδρίτης: Υπέγραψε και ανακοινώθηκε ο Γιούρτσεβεν
Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν θα ενισχύσει την ομάδα της Μαδρίτης έως το τέλος της σεζόν αλλά δεν θα μπορεί να παίξει στο Final-4 της Euroleague

Παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης έως το τέλος της σεζόν θα είναι ο Ομέρ Γιούρτσεβεν. 

Ο διεθνής Τούρκος σέντερ  έφυγε από τον Παναθηναϊκό, πέρασε για λίγες εβδομάδες από το NBA και τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, και πλέον θα ενισχύσει τη Ρεάλ στο πρωτάθλημα Ισπανίας. 

Οι τραυματισμοί των Έντι Ταβάρες και Άλεξ Λεν άφησαν τη Ρεάλ με έναν σέντερ και έτσι ο Γιούρτσεβεν επιλέχτηκε για να βοηθήσει στο φινάλε του πρωταθλήματος. 

Ο Τούρκος δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Final-4 της Αθήνας. 

Η ανακοίνωση της Ρεάλ Μαδρίτης 

«Η Ρεάλ Μαδρίτης κατέληξε σε συμφωνία με τον Ομέρ Γιούρτσεβεν, με την οποία ο σέντερ θα ανήκει στον σύλλογο έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Διεθνής με την Τουρκία, ο Γιούρτσεβεν κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Eurobasket 2025. Κατά τη διάρκεια της πορείας του στο NBA, αγωνίστηκε στους Μαϊάμι Χιτ (2021-2023), Γιούτα Τζαζ (2023-2024) και Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς (2026)».

