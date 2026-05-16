Αστέρας Τρίπολης - Κηφισιά 0-0: Δεν κέρδισαν και δεν σώθηκαν μαθηματικά οι Αρκάδες
Ο Αστέρας Τρίπολης βρήκε απέναντί του τον «κέρβερο» Τσιλιγγίρη, δεν κέρδισε, και εάν ο Πανσερραϊκός νικήσει την Κυριακή τον Παναιτωλικό «μπλέκει» σε περιπέτειες
Παρά τις πολλές ευκαιρίες που δημιούργησε, ο Αστέρας Τρίπολης δεν μπόρεσε να νικήσει τον Απόστολο Τσιλιγγίρη και την υπόλοιπη αμυντική γραμμή της Κηφισιάς, μένοντας στο 0-0 στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», για την 9η αγωνιστική των Play Out του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League.
Μία στροφή πριν το φινάλε, η ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου περιμένει είτε μια απώλεια βαθμών του Πανσερραϊκού στο εξ αναβολής παιχνίδι του με τον Παναιτωλικό, είτε να πάρουν οι ίδιοι οι Αρκάδες αποτέλεσμα την τελευταία αγωνιστική στο Αγρίνιο από τον Παναιτωλικό. Άνετη βαθμολογικά η Κηφισιά, έπαιξε για την ιστορία της, με τον Σεμπάστιαν Λέτο να δίνει σε αρκετούς νεαρούς το «βάπτισμα του πυρός».
Οι Αρκάδες πήραν από νωρίς την πρωτοβουλία των κινήσεων. Μόλις στο 10ο λεπτό, με τρομερό αριστερό σουτ εκτός περιοχής, ο Χουλιάν Μπαρτόλο ανάγκασε τον Τσιλιγγίρη να εκτιναχθεί στη δεξιά του γωνιά για να διώξει σε κόρνερ. Με τον αρχηγό και τον Κέλβιν Κετού πολύ δραστήριους, οι γηπεδούχοι προσπαθούσαν να δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις, τη στιγμή που ο Χόρχε Πόμπο ήταν... όλη η Κηφισιά.
Λίγο μετά το 20λεπτο, στο δυνατό σουτ του Χρήστου Αλμύρα, η μπάλα κόντραρε στον Άλεξ Πέτκοφ και κατέληξε στην αγκαλιά του Τσιλιγγίρη, ο οποίος αντέδρασε γρήγορα και λίγο πριν το ημίωρο στην ατομική ενέργεια του Μπαρτόλο.
Ο Λέτο έχασε με τραυματισμό τον Γιάκουμπ Πόκορνι, μα κι η ομάδα του Αντωνόπουλου έχασε σημαντική ευκαιρία στο τέλος του πρώτου μέρους, με τον Τσιλιγγίρη με διπλή προσπάθεια να μπλοκάρει τη δυνατή κεφαλιά του Αλμπέρτο Σιμόνι μετά το κόρνερ του Μπαρτόλο.
Ο Λέτο έχασε με τραυματισμό και τον Κώστα Ρουκουνάκη, στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, τη στιγμή που ο Αντωνόπουλος έκανε πιο επιθετική την ομάδα του. Κι οι φιλοξενούμενοι, πάντως, δεν έχαναν ευκαιρία να βγουν στην αντεπίθεση όποτε ήταν πρόσφορες οι συνθήκες, επιτείνοντας το άγχος στην Τρίπολη. Το οποίο φάνηκε πως θα μειωθεί, καθώς στο 66’ ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης καταλόγισε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Χρήστου Αλμύρα από τους Άλεξ Πέτκοφ και Αλέξανδρο Πόθα.
Από το VAR (Μιχάλης Ματσούκας, Σταύρος Τσιμεντερίδης) κάλεσαν για on field review τον διαιτητή από τη Χαλκιδική που τελικά ανακάλεσε την απόφασή του. Η κεφαλιά του Κωνσταντίνου Τριανταφυλλόπουλου, μετά από νέο κόρνερ του Μπαρτόλο, έστειλε την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι στο 71’ ενώ ίδια κατάληξη έξι λεπτά μετά είχε και το σουτ του Νίκου Καλτσά, έπειτα από φάση διαρκείας στην περιοχή της Κηφισιάς.
Στο 81’ ο Αλέξανδρος Τερεζίου παραλίγο να γίνει ο «από μηχανής θεός» για τον Αστέρα αλλά το σουτ που επιχείρησε βρήκε σε ετοιμότητα τον Τσιλιγγίρη. Τρία λεπτά μετά, ο Παναγιώτης Δεληγιαννίδης, ως σέντερ φορ, από το ύψος του πέναλτι έπιασε την κεφαλιά-ψαράκι μετά τη σέντρα του Καλτσά μα η μπάλα πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας της Κηφισιάς. Κοντά στο «γάμα» της εστίας του Τσιλιγγίρη πήγε και το φάουλ του Μπαρτόλο στο 90’.
Στις καθυστερήσεις, οι φιλοξενούμενοι έφυγαν στην κόντρα, ο Μιχάλης Πατήρας βρήκε τον Δημήτρη Θεοδωρίδη, αλλά ο Νίκος Παπαδόπουλος είχε απάντηση στη βολίδα του πρώην φορ της ΑΕΚ. Η επέμβαση, πάντως, του Τσιλιγγίρη στο φαλτσαριστό σουτ του Μπαρτόλο ήταν... όλα τα λεφτά - τρομερή «απογείωση».
Το 0-0 παρέμεινε, με τον Αστέρα Τρίπολης να πηγαίνει στους 33 βαθμούς και να... ξεμπερδεύει τουλάχιστον από την ΑΕΛ (30), της οποίας υπερτερεί στην ισοβαθμία. Ωστόσο, οι Αρκάδες θα χρειαστεί να περιμένουν αύριο (17/5, 15:00) και το παιχνίδι του Πανσερραϊκού για να μάθουν αν θα παραμείνουν στην κατηγορία πρόωρα ή αν θα χρειαστούν κι άλλο θετικό αποτέλεσμα την τελευταία αγωνιστική (Πέμπτη 21/5, 19:00) κόντρα στον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο. Η δε Κηφισιά, έχοντας σωθεί εδώ και λίγες ημέρες, θα έχει την ευκαιρία να αποχαιρετήσει τους οπαδούς της ίδια ημέρα και ώρα στη Λεωφόρο υποδεχόμενη τη Λάρισα.
Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)
Κίτρινες: Γκονζάλες - Σιμόν, Πόθας, Αντόνισε, Φαϊτάκης, Χριστόπουλος.
Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Γιώργος Αντωνόπουλος): Παπαδόπουλος, Δεληγιαννίδης, Αλάγκμπε (54’ Καλτσάς), Τριανταφυλλόπουλος, Σίπτσιτς, Άλχο (78’ Τερεζίου), Αλμύρας, Γκονζάλες (78’ Μεντιέτα), Μπαρτόλο, Κετού, Σιμόνι (54’ Οκό).
ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΕ (Σεμπάστιαν Λέτο): Τσιλιγγίρης, Σιμόν, Πέτκοφ (67’ Θεοδωρίδης), Πόμπο (67’ Φαϊτάκης), Πόθας, Ρουκουνάκης (50’ Πέρεθ), Λίγδας (67’ Αντόνισε), Πατήρας, Πόκορνι (35’ Μποτία), Χριστόπουλος, Λαρουσί.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ
