Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Με άνεση στον τελικό και ολοταχώς για το βάθρο ο Καραλής - Βίντεο
Στον πρώτο του τελικό σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου θα αγωνιστεί ο χάλκινος Ολυμπιονίκης του επί κοντώ, Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος πέτυχε τον πρώτο του στόχο στη διοργάνωση
Με χαρακτηριστική άνεση, ο Εμμανουήλ Καραλής “καθάρισε” στον προκριματικό και έκλεισε τη θέση του στον πρώτο τελικό Παγκοσμίου πρωταθλήματος ανοιχτού στίβου της καριέρας του.
Ο Καραλής άφησε το αρχικό ύψος, που ήταν 5.40μ, και μπήκε απευθείας στα 5.55μ ένα ύψος το οποίο ξεπέρασε με μεγάλη άνεση. Έπειτα, άφησε το 5.70μ και συνέχισε στα 5.75μ, όπου με ένα εντυπωσιακά ψηλό άλμα το υπερέβη.
Δεν τα κατάφερε ο Ρίζος
Την πρώτη του συμμετοχή σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα κατέγραψε ο Γιάννης Ρίζος. Ο ίδιος ξεκίνησε από τα 5.40μ, τα οποία πέρασε με τη δεύτερη προσπάθεια, όμως στα 5.55μ φάνηκε να “μπλόκαρε” καθώς δεν κατάφερε να ολοκληρώσει κανένα από τα τρία άλματά τους. Έτσι, κατετάγη 30ός και πήρε πολύτιμη εμπειρία για το μέλλον.
Η 12άδα που προκρίθηκε στον τελικό του άλματος επί κοντώ είναι:
Εμμανουήλ Καραλής (Ελλάδα) - 5.75 μ.
Σαμ Κέντρικς (ΗΠΑ) - 5.75 μ.
Αρμάντ Ντουπλάντις (Σουηδία) - 5.75 μ.
Σόντρε Μόγκενς Γκούτορμσεν (Νορβηγία) - 5.75 μ.
