MVP των playoffs της Euroleague ο Μοντέρο της Βαλένθια, τα εξωπραγματικά του νούμερα κόντρα στον Παναθηναϊκό
Ο 22χρονος γκαρντ από την Δομινικανή Δημοκρατία έκανε πράγματα και θαύματα στη σειρά με τους «πράσινους» και οδήγησε την ισπανική ομάδα στο Final Four της Αθήνας

Ο Γιαν Μοντέρο της Βαλένθια αναδείχθηκε MVP των playoffs της Euroleague μετά τις καταπληκτικές εμφανίσεις του κόντρα στον Παναθηναϊκό. Ο 22χρονος γκαρντ από τη Δομινικανή Δημοκρατία σημείωσε εξωπραγματικά νούμερα και οδήγησε την ισπανική ομάδα στο πρώτο Final Four της ιστορίας της.

Οι «νυχτερίδες» κατάφεραν να επιστρέψουν από το 0-2 και πραγματοποίησαν ένα εντυπωσιακό «reverse sweep» κερδίζοντας τρεις συνεχόμενες φορές τους «πράσινους», και μάλιστα δύο φορές εκτός έδρας. Στους πέντε αγώνες ο Μοντέρο είχε μέσο όρο 18.6 πόντους, 4.2 ριμπάουντ, 5.8 ασίστ και 26.8 στο σύστημα αξιολόγησης. Αυτό που ξεχώρισε, όμως, ήταν η συγκλονιστική εμφάνισή του στο 4ο παιχνίδι της σειράς, όπου σημείωσε 29 πόντους, 7 ριμπάουντ, 7 ασίστ, και 3 κλεψίματα, συγκεντρώνοντας 45 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, και έστειλε τη σειρά πίσω στην Ισπανία για πέμπτο παιχνίδι.

Τώρα μένει να φανεί αν θα καταφέρει το ακατόρθωτο και να οδηγήσει τη Βαλένθια στην κατάκτηση της Euroleague στο Final Four, που θα διεξαχθεί σε ένα γνώριμο για εκείνον περιβάλλον στο Telekom Center Athens στις 22-24 Μαΐου.

