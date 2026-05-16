Ο Λεβαντόφσκι αποχαιρέτησε τη Μπαρτσελόνα και ετοιμάζεται για μία νέα πρόκλήση, δείτε βίντεο
Ο Πολωνός επιθετικός μετά από μια τετραετία στη Βαρκελώνη αποχωρεί από τους μπλαουγκράνα
Ως πρωταθλητής θα αποχωρήσει από το Καμπ Νου ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι ο οποίος σήμερα επιβεβαίωσε μέσω social media το φινάλε της καριέρας του στη Μπαρτσελόνα.
«Μετά από τέσσερα χρόνια γεμάτα προκλήσεις και σκληρή δουλειά, ήρθε η ώρα να προχωρήσω. Φεύγω με την αίσθηση ότι εκπλήρωσα την αποστολή μου. Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στον πρόεδρο Λαπόρτα που μου έδωσε την ευκαιρία να ζήσω το πιο απίστευτο κεφάλαιο της καριέρας μου. Η Μπάρτσα επέστρεψε εκεί που ανήκει», έγραψε μεταξύ άλλων ο Πολωνός αρχισκόρερ ο οποίος πλέον καλείται να αποφασίσει που θα συνεχίσει την καριέρα του έχοντας αρκετούς μνηστήρες.
Μιλώντας στα αγγλικά και με υπότιτλους στα καταλανικά —δείγμα της πλήρους ενσωμάτωσής του από την ημέρα που έφτασε στη Βαρκελώνη— ο Λεβαντόφσκι έκανε ένα μίνι απολογισμό της θητείας του στη Μπάρτσα με πλάνα της οικογένειάς του (καθώς ένιωσε σαν στο σπίτι του):
«Μετά από τέσσερα χρόνια γεμάτα προκλήσεις και σκληρή δουλειά, ήρθε η ώρα να προχωρήσω. Φεύγω με την αίσθηση ότι εκπλήρωσα την αποστολή μου. Τέσσερις σεζόν, τρία Πρωταθλήματα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την αγάπη που έλαβα από τους φιλάθλους από τις πρώτες μου μέρες. Η Καταλονία είναι το μέρος μου στη γη. Ευχαριστώ όλους όσους συνάντησα στη διαδρομή αυτών των τεσσάρων υπέροχων χρόνων. Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στον πρόεδρο Λαπόρτα που μου έδωσε την ευκαιρία να ζήσω το πιο απίστευτο κεφάλαιο της καριέρας μου. Η Μπάρτσα επέστρεψε εκεί που ανήκει. Visca el Barça. Visca Catalunya».
Ο «Λέβα», πέτυχε 119 γκολ σε 191 αγώνες και είναι πλέον ο 14ος σκόρερ στην ιστορία του συλλόγου. Ο Πολωνός ο οποίος κλείνει τα 38 του χρόνια τον Αύγουστο, έφτασε από την Μπάγερν το καλοκαίρι του 2022 έναντι 50 εκατομμυρίων ευρώ και κατέκτησε επτά τίτλους με την Μπάρτσα. Εκτός από τα τρία πρωταθλήματα τα οποία αναφέρεται στο βίντεο, κατέκτησε ένα Κύπελλο Ισπανίας και τρία Σούπερ Καπ Ισπανίας. Και στις τέσσερις περιπτώσεις, οι τίτλοι κερδήθηκαν σε τελικούς απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, κόντρα στην οποία σημείωσε 6 γκολ σε 11 Clásicos.
Ο Λεβαντόφσκι δεν έχει αποφασίσει ακόμα τον επόμενο σταθμό του έχοντας στα χέρια του δελεαστικές προτάσεις από τη Σαουδική Αραβία (Αλ Χιλάλ, Αλ Ιτιχάντ και Αλ Καντσία) και τους Σικάγο Φάιρ (MLS), καθώς και μια χαμηλότερη οικονομικά πρόταση από την Πόρτο.
