Παναθηναϊκός: Με Αλαφούζο η απονομή της κούπας στους πρωταθλητές της Κ-17, βίντεο και φωτογραφίες
Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το πρωτάθλημα Super League K-17 με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός να δίνει συγχαρητήρια σε παίκτες και τεχνικό επιτελείο
Παρουσία Γιάννη Αλαφούζου πραγματοποιήθηκε στο Κορωπί η απονομή του πρωταθλήματος Super League Κ-17 στους νεαρούς ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού.
Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός συνεχάρη τους παίκτες και τους προπονητές για την μεγάλη τους επιτυχία και παρέδωσε την κούπα στους αρχηγούς της ομάδας.
Ακόμα μίλησε και με το «αφεντικό» της Ακαδημίας Τάκη Φύσσα για τη χρονιά που τελείωσε αλλά και για τα πλάνα εν όψει της νέας περιόδου.
Ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια επενδύει όλο και περισσότερα στην Ακαδημία και στις εγκαταστάσεις και σημαντικό ρόλο στην ανάκαμψη των πράσινων παίζει ο τεχνικός διευθυντής Θόδωρος Ελευθεριάδης.
Η ομάδα του Άγγελου Ζαζόπουλου κέρδισε 1-0 τον Αστέρα Τρίπολης στο τελευταίο παιχνίδι της σεζόν αλλά είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα από την περασμένη αγωνιστική απέναντι στην ΑΕΛ.
☘️🏆 Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός παραδίδει το τρόπαιο του πρωταθλήματος της Κ17 και οι παίκτες του τριφυλλιού πανηγυρίζουν έξαλλα#paofc pic.twitter.com/5Q4CvR6rEf— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 16, 2026
☘️🏆 Τα συγχαρητήρια του Γιάννη Αλαφούζου στους παίκτες του Παναθηναϊκού για την κατάκτηση πρωταθλήματος Κ17!#paofc pic.twitter.com/hYzWNKbTOI— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 16, 2026
☘️🏆 Οι πανηγυρισμοί των παικτών του Παναθηναϊκού της Κ17 μετά την απονομή του πρωταθλήματος#paofc pic.twitter.com/StoT2P2Is4— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 16, 2026
