Στο Final-4 του Τσάμπιονς Λιγκ πόλο γυναικών ο Ολυμπιακός, 10-8 την Σαμπαντέλ στον Πειραιά, βίντεο
Ο Ολυμπιακός διπλασίασε τις νίκες του επί της Σαμπαντέλ και προκρίθηκε στην τελική φάση που θα διεξαχθεί στο διάστημα 10-12/6 στη Μάλτα
Την πρόκριση στο final-4 του Champions League υδατοσφαίρισης γυναικών "σφράγισε" απόψε ο Ολυμπιακός. Μέσα σε πανηγυρική ατμόσφαιρα στο κολυμβητήριο "Πέτρος Καπαγέρωφ" του Πειραιά, οι "ερυθρόλευκες" επικράτησαν 10-8 της Σαμπαντέλ στη ρεβάνς της προημιτελικής φάσης και, σε συνδυασμό με το υπέρ τους 17-12 στην Ισπανία, έκλεισαν... εισιτήριο για τη Μάλτα, όπου θα φιλοξενηθεί η τελική φάση (10-12 Ιουνίου).
Ο Ολυμπιακός θα παίξει στον ημιτελικό με Ματαρό ή Ρόμα ενώ στον άλλο ημιτελικό θα συγκρουστούν Φερεντσβάρος και Σεντ Άντρεου.
Η Σαμπαντέλ άνοιξε το σκορ με γκολ της Γιαννοπούλου (αφού είχε προηγηθεί χαμένο πέναλτι της Τριχά), αλλά στη συνέχεια ο Ολυμπιακός κράτησε την ισπανική ομάδα "άσφαιρη" για δέκα λεπτά και πέτυχε έξι αναπάντητα γκολ, διαλύοντας κάθε αμφιβολία για το ποια ομάδα θα πάρει την πρόκριση. Οι παίκτριες του Γιώργου Ντόσκα χαλάρωσαν λίγο και δέχθηκαν ένα σερί 4-0, με τις φιλοξενούμενες να μειώνουν σε 6-5 στις αρχές της τρίτης περιόδου, αλλά να μην καταφέρνουν κάτι περισσότερο.
Στο ημίχρονο της αναμέτρησης, ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός βράβευσε τέσσερις πολίστριες που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην εδραίωση της κυριαρχίας του, εντός και εκτός συνόρων: την Φιλιώ Μανωλιουδάκη, την Νικόλ Ελευθεριάδου, την Αλεξάνδρα Ασημάκη και τη Χρυσή Διαμαντοπούλου.
Τα οκτάλεπτα: 4-1, 2-2, 2-4, 2-1
Διαιτητές: Ντούμας Ντούτιλχ (Ολλανδία), Κουνίκοβα (Σλοβακία)
Οι συνθέσεις:
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Ντόσκας): Σταματοπούλου, Κλεισούρα, Κουρέτα 1, Σάντα, Τριχά 2, Αντριους 1, Σιούτη, Λαναρά, Νίνου 2, Πλευρίτου 3, Τορνάρου 1, Μυριοκεφαλιτάκη, Φαν ντεν Ντόμπελστιν, Σέκουλιτς
ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ (Νταβίντ Πάλμα): Ουίλιαμς, Ντοτ, Φαν ντε Κράατς 2, Χουράδο 2, Γιαννοπούλου 2, Μορένο 1, Πιράλκοβα, Π. Καράσκο, Γιόρεντς, Νταλμάσες, Κρεσπί, Γκονζάλεθ 1, Μ. Καράσκο, Πρέντις
