ΑΕΚ: Πανζουρλισμός από 15.000 οπαδούς στη Νέα Φιλαδέλφεια στην τελευταία προπόνηση της πρωταθλήτριας πριν την απονομή, βίντεο
Χιλιάδες φίλαθλοι της ΑΕΚ παρά την βροχή πήγαν στο γήπεδο της αγαπημένης τους ομάδας για να αποθεώσουν τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς
«Τρέλα» στη Νέα Φιλαδέλφεια μια ημέρα πριν από την απονομή και την φιέστα τίτλου για την ΑΕΚ.
Η Ένωση ανακοίνωσε πως το γήπεδο θα είναι ανοιχτό για τον κόσμο για να δει την προπόνηση της ομάδας και παρά την βροχή περισσότεροι από 15.000 οπαδοί της ΑΕΚ βρέθηκαν εκεί για να αποθεώσουν τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς.
Οι θύρες άνοιξαν από τις 17:00 με τους φίλους της ΑΕΚ να δημιουργούν για ακόμα μια φορά σε ανοικτή προπόνηση κιτρινόμαυρο... πανικό για την πρωταθλήτρια Ελλάδας. Δίνοντας τον τόνο για όσα θα ακολουθήσουν την Κυριακή στο κυρίως πιάτο της φιέστας, τόσο εντός όσο και εκτός Allwyn Arena.
Ο κόσμος άναψε καπνογόνα και τα συνθήματα για τους πρωταθλητές δεν σταματούσαν. Θυμίζουμε την Κυριακή μετά τον αγώνα με τον Ολυμπιακό (19:30) θα ξεκινήσει η απονομή και η φιέστα για το 14ο πρωτάθλημα.
🦅🙌 Ήδη 10.000 Ενωσίτες στην προπόνηση της ΑΕΚ πριν το αυριανό και τελευταίο παιχνίδι της πρωταθλήτριας Ελλάδος με τον Ολυμπιακό!#aekfc pic.twitter.com/zHzPHmuLGw— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 16, 2026
🦅🙌 Φοβερή κιτρινόμαυρη ατμόσφαιρα από τους φίλους της Ένωσης στην τελευταία πρoπόνηση της ΑΕΚ για την φετινή σεζόν, μια μέρα πριν την φιέστα με τον Ολυμπιακό!#aekfc pic.twitter.com/cTqS5sFVWV— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 16, 2026
🦅«Νάτοι νάτοι οι πρωταθλητές» φώναζαν 15.000 Ενωσίτες, με την είσοδο των παικτών!#aekfc pic.twitter.com/jo4DgAkXHs— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 16, 2026
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
