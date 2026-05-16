Ολυμπιακός: Μια ενόχληση στο γαστροκνήμιο άφησε εκτός τον Βεζένκοφ στο παιχνίδι με τον Κολοσσό, τι είπε σχετικά ο Μπαρτζώκας
Ο Σάσα Βεζένκοφ δεν αγωνίστηκε στη σειρά με τον Κολοσσό αλλά προπονείται κανονικά με τον Ολυμπιακό
Ο Σάσα Βεζένκοφ δεν αγωνίστηκε ούτε λεπτό στα δύο παιχνίδια του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό στα προημιτελικά της Stoiximan Basket League.
Ο Βούλγαρος φόργουορντ είχε σφίξιμο στο δεξί πόδι και δεν έπαιξε στο 1ο ματς στο ΣΕΦ ενώ στο 2ο στη Ρόδο ακολούθησε κανονικά την αποστολή αλλά αποφασίστηκε να μην αγωνιστεί.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά την πρόκριση στα ημιτελικά της Basket League με 2-0 επί του Κολοσσού εξήγησε ότι ο άσος του Ολυμπιακού είχε μια μικρή ενόχληση στο γαστροκνήμιο και για να μην επιβαρυνθεί προτιμήθηκε να μην παίξει.
Πάντως προπονείται κανονικά και μαζί με όλη την ομάδα προετοιμάζεται για τον ημιτελικό της Παρασκευής (18:00) με την Φενέρ στο T-Center.
Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα
«Ολοκληρώσαμε την πρώτη φάση των playoffs, συγχαρητήρια στον Κολοσσό, μια σοβαρή ομάδα που αξίζει συγχαρητήρια για την παραμονή της και για το ότι έπαιξε ακόμα δύο παιχνίδια αυτή την εποχή. Συγχαρητήρια στους παίκτες μας, ήταν πολύ σοβαροί.
Είχαμε 6-7 παίκτες πολύ υψηλού επιπέδου έξω και παρόλα αυτά, οι υπόλοιποι έδειξαν τι σημαίνει να φοράς την φανέλα του Ολυμπιακού, πρέπει να είσαι σοβαρός, να σέβεσαι τον αντίπαλο και τον κόσμο που έρχεται να σε δει . Εκτός από ομαδικό μπάσκετ προσφέραμε και πολύ ωραίες φάσεις, μπασκετικές. Φεύγουμε ευχαριστημένοι και προετοιμαζόμαστε για το Final Four.
Είναι σημαντικό να αξιποιούμε είτε προπονήσεις, είτε ματς όπως αυτά με τον Κολοσσό. Δεν έχουμε την πολυτέλεια αυτή την εποχή να αφήνουμε ημέρες. Προφανώς δεν συγκρίνονται τα παιχνίδια με τον Κολοσσό, με το ματς με την Φενέρμπαχτσε.
Ο Βεζένκοφ είχε μια μικρή ενόχληση στο γαστροκνήμιο, προπόνηση έκανε χθες κανονικά, αλλά επειδή επιμένει και είναι σε ένα πονηρό σημείο, προτιμήθηκε να μη ρισκάρουμε καθόλου. Προπόνηση θα κάνει κανονικά αύριο. Θα μπορούσε να παίξει σήμερα».
