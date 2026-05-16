Athletic: Νέος προπονητής της Τσέλσι ο Τσάμπι Αλόνσο
Ο Βάσκος τεχνικός, ο οποίος ήταν πρώτο φαβορί για να διαδεχθεί τον Σλοτ στη Λίβερπουλ, σύμφωνα με το Athletic έδωσε τα χέρια με την Τσέλσι και αναλαμβάνει τους Λονδρέζους
Πέρσι τέτοια εποχή ο Τσάμπι Αλόνσο πρωταγωνιστούσε στο σίριαλ με τίτλο «Νέος προπονητής στη Ρεάλ Μαδρίτης» με τον 44χρονο τεχνικό να αφήνει τη Λεβερκούζεν για τους «μερένγκες» όπου άντεξε μέχρι τις αρχές Ιανουαρίου...
Ο Βάσκος πλήρωσε την κακή του σχέση με κάποιες από τις πριμαντόνες της ομάδας, ωστόσο όταν έφυγε η ομάδα ήταν στο -4 από την κορυφή και τελικά κατέληξε στο -12...
Από τη στιγμή που απολύθηκε το όνομα του έπαιξε πολύ δυνατά για τον πάγκο της (επίσης παραπαίουσας) Λίβερπουλ, αλλά τις τελευταίες ημέρες με τον Άρνε Σλοτ να δηλώνει προς κάθε κατεύθυνση ότι συνεχίζει στην ομάδα, το σκηνικό άλλαξε και από το πρωί υπήρχε έντονη φημολογία για κρίσιμες επαφές με την Τσέλσι.
Τελικά, δύο ώρες μετά την απώλεια του Κυπέλλου (οι μπλε έχασαν 1-0 από την Σίτι) το Athletic αποκάλυψε την οριστική συμφωνία των δύο πλευρών που προέκυψε μετά την επίσκεψη του 44χρονου στο Λονδίνο στις αρχές της περασμένης εβδομάδας.
Η πρόσληψη του Αλόνσο σηματοδοτεί την επιστροφή του στην Premier League μετά την πενταετή θητεία του ως παίκτης στη Λίβερπουλ, με την οποία κατέκτησε το Champions League το 2005 (σ.σ. εκ παραδρομής αναφέρεται 2007 στο πρωτότυπο κείμενο).
Η Τσέλσι ξεκίνησε τη σεζόν με τον Έντσο Μαρέσκα ο οποίος επίσης απολύθηκε τον Ιανουάριο, για να τον διαδεχθεί ο Λίαμ Ροσένιορ που είχει την ίδια τύχη μετά από ένα σερί πέντε διαδοχικών ηττών στο πρωτάθλημα για να ολοκληρώσει τη σεζόν ως υπηρεσιακός ο Κάλουμ ΜακΦάρλαν.
