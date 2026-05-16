Εμμανουήλ Καραλής: Έβδομος με άλμα στα 5.70μ στο Diamond League στη Σανγκάη, βίντεο
Νικητής ήταν ο Μόντο Ντουπλάντις με άλμα στα 6,12μ
Την αγωνιστική του πρεμιέρα στον ανοιχτό στίβο για το 2026 πραγματοποίησε ο Εμμανουήλ Καραλής στο πρώτο Diamond League της χρονιάς, στη Σανγκάη.
Ο Έλληνας πρωταθλητής έκανε έξι άλματα από το οποίο μόνο το ένα ήταν έγκυρο και με 5,70μ κατέλαβε την 7η θέση.
Ο Καραλής ξεκίνησε ψηλότερα από όλους, από τα 5,70μ, και καρδιοχτύπησε τους φιλάθλους μέχρι να περάσει το ύψος με την τρίτη προσπάθεια.
Ήταν ο μοναδικός που άφησε τα 5,80μ και όταν επέστρεψε στον αγώνα, στα 5,90μ βρήκε μπροστά του μόνο τον Μόντο Ντουπλάντις, που άφησε το ύψος, και τον Κέρτις Μάρσαλ. Η δεύτερη προσπάθειά του ήταν πολύ καλή, αλλά βρήκε τον πήχη πέφτοντας, ενώ στην τρίτη βγήκε πάρα πολύ ψηλά, αλλά βρέθηκε κοντά στον πήχη και έκλεισε άδοξα τον αγώνα του.
Νικητής ήταν ο Ντουπλάντις με άλμα στα 6,12μ.
