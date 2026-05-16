Δύο ταυτόχρονες πορείες από εθνικιστές και φιλοπαλαιστίνιους στο Λονδίνο, πάνω από 80.000 διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους, βίντεο

Πρωτοφανή ήταν τα μέτρα ασφαλείας με drones, τεθωρακισμένα και αναγνώριση προσώπου - Δεκάδες συλλήψεις





Σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής τέθηκαν σήμερα οι Αρχές στο Λονδίνο λόγω της πορείας «Unite the Kingdom» του Τόμι Ρόμπινσον και της φιλοπαλαιστινιακής κινητοποίησης που γίνονταν την ίδια ώρα.Η βρετανική πρωτεύουσα μετατράπηκε σε «», καθώςαναπτύχθηκαν στους δρόμους του Λονδίνου για την αστυνόμευση δύο μεγάλων και αντίπαλων διαδηλώσεων , της εθνικιστικής πορείας «Unite the Kingdom», που συνδέεται με τον Τόμι Ρόμπινσον και της φιλοπαλαιστινιακής κινητοποίησης για την Ημέρα της Νακμπά.Η Μητροπολιτική Αστυνομία χαρακτήρισε την επιχείρηση ως μία από τις μεγαλύτερες και πιο σύνθετες των τελευταίων ετών, με τη συμμετοχήΠαράλληλα, δημιουργήθηκε, ώστε να αποτραπούν συγκρούσεις.Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αστυνομίας,. Στην περιοχή του Σάουθ Κένσινγκτον και ιδιαίτερα στην Exhibition Road, διαδηλωτές κρατούσαν παλαιστινιακές σημαίες και πανό με συνθήματα κατά της ακροδεξιάς.Η κατάσταση επιβαρύνθηκε περαιτέρω λόγω του, καθώς δεκάδες χιλιάδες φίλαθλοι κινήθηκαν παράλληλα στο κέντρο της πόλης, αυξάνοντας σημαντικά τις απαιτήσεις ασφαλείας.Οι συλλήψεις ξεκίνησαν πριν ακόμη αρχίσουν οι πορείες, με τηννα επιβεβαιώνει. Μεταξύ αυτών, δύο άνδρες συνελήφθησαν σε ξεχωριστά περιστατικά στο Μπέρμιγχαμ, ενώ εικόνες από συλλήψεις έξω από τους σταθμούς King’s Cross και Euston κυκλοφόρησαν στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Τόμι Ρόμπινσον , του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Stephen Yaxley-Lennon, είχε καλέσει μέσω ανάρτησής του στο Χ σε «τη μεγαλύτερη πατριωτική επίδειξη που έχει δει ποτέ ο κόσμος». Από την άλλη πλευρά, οργανώσεις κατά του ρατσισμού προειδοποίησαν για τον κίνδυνο επεισοδίων, υπενθυμίζοντας τις βίαιες συγκρούσεις που είχαν σημειωθεί σε προηγούμενες κινητοποιήσεις της ίδιας ομάδας.



Παράλληλα, η Εισαγγελική Υπηρεσία της Βρετανίας ανακοίνωσε νέες οδηγίες προς τους εισαγγελείς για την αξιολόγηση συνθημάτων, πανό και συμβόλων που ενδέχεται να συνιστούν υποκίνηση μίσους, ειδικά όταν το περιεχόμενο καταγράφεται και διαδίδεται μέσω διαδικτύου και κοινωνικών δικτύων.



Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων, η κυβέρνηση απαγόρευσε την είσοδο στο Ηνωμένο Βασίλειο σε 11 πρόσωπα που χαρακτηρίστηκαν ως πιθανοί «ταραξίες», ανάμεσά τους Ευρωπαίοι πολιτικοί και ακτιβιστές γνωστοί για ακραίες αντι-ισλαμικές θέσεις.



Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, δήλωσε ότι «η χώρα δίνει μάχη για την ψυχή της», κατηγορώντας τους διοργανωτές της πορείας «Unite the Kingdom» ότι «προωθούν το μίσος και τον διχασμό». Παράλληλα, προειδοποίησε ότι όσοι επιχειρήσουν να προκαλέσουν βία ή εκφοβισμό «θα αντιμετωπίσουν το πλήρες βάρος του νόμου».



