Kαραλής: «Είμαι έτοιμος για μεγάλο ρεκόρ, ρίξτε μου και κανένα ξεμάτιασμα!» - Βίντεο
Απολαυστικός εντός κι εκτός αγώνα ο Εμμανουήλ Καραλής, έδωσε το σύνθημα για τον τελικό του επί κοντώ και τη μονομαχία με τον Αρμαντ Ντουπλάντις στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο
Το σχέδιο λειτούργησε άψογα, ο Εμμανουήλ Καραλής ήθελε μόλις δύο άλματα στον προκριματικό, έτσι έγινε, «καθαρά» άλματα στα 5,55μ. και 5,75μ. για την πρόκριση στον τελικό του επί κοντώ στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο.
Εκεί τη Δευτέρα (15/9, 14:10, ΕΤΡ 2), υπάρχει η πρόκληση του πρώτου μεταλλίου σε παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοικτού και η μεγάλη αναμέτρηση με τον Άρμαντ Ντουπλάντις.
Και ο Καραλής στην πρώτη του δήλωση στην ΕΡΤ, έδωσε το σύνθημα, λέγοντας: «Το σώμα μου είναι πολύ καλά, τη Δευτέρα θέλω να κάνω ένα μεγάλο ρεκόρ, όλη η ομάδα το πιστεύει, αν οι συνθήκες είναι καλές, νιώσω καλά, μπορώ να κάνω κάτι πολύ μεγάλο.
Ο Ντουπλάντις είναι απίστευτος αθλητής, αν κάνουμε έναν καλό αγώνα τακτικής, να πιέσουμε λίγο, ποτέ δεν ξέρεις, αγωνίζομαι για το καλύτερο, θέλω να δώσω τα πάντα στον αγώνα, θα δούμε, όλα καλά, είμαι πολύ γειωμένος, συγκεντρωμένος, αν μου ρίξετε και κανένα ξεμάτιασμα, μπορεί να δούμε κάτι πολύ όμορφο».
