Η αποκαλυπτική εμφάνιση της Βικτόρια Σβαρόφσκι στη σκηνή του μεγάλου τελικού της Eurovision
Η παρουσιάστρια επέλεξε ένα φόρεμα γεμάτο στρας με διαφάνειες στην κοιλιά και στα πόδια
Μία αποκαλυπτική εμφάνιση έκανε η Βικτόρια Σβαρόφσκι στην σκηνή του μεγάλου τελικού της Eurovision.
Ο διαγωνισμός ξεκίνησε στις 22:00 το βράδυ του Σαββάτου 16 Μαΐου και η παρουσιάστρια βγήκε στη σκηνή αμέσως μετά την εμφάνιση του περσινού νικητή JJ και την παρέλαση των χωρών με τις σημαίες τους, έχοντας στον πλευρό της τον συμπαρουσιαστή της Μίχαελ Οστρόφσκι.
Η ίδια επέλεξε ένα πράσινο φόρεμα γεμάτο στρας, με διαφάνειες στην κοιλιά αλλά και στα πόδια της, αναδεικνύοντας τη σιλουέτα της. Έκανε την πασαρέλα της και χαιρετούσε το κοινό με ενθουσιασμό, ενώ ο Οστρόφσκι δίπλα της περπατούσε χαμογελαστός, φορώντας μία μπλε ολόσωμη φόρμα με χρυσά αξεσουάρ και ζώνη.
Δείτε την εμφάνιση της Βικτόρια Σβαρόφσκι στον τελικό της Eurovision
Φωτογραφία άρθρου: Reuters
