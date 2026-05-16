Τραμπ για Ιράν: Θα περάσει πολύ δύσκολα αν δεν υπάρξει συμφωνία
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Eπίθεση στο Ιράν Ιράν Αμπάς Αραγτσί

Τραμπ για Ιράν: Θα περάσει πολύ δύσκολα αν δεν υπάρξει συμφωνία

Νέα προειδοποίηση από τον πρόεδρο των ΗΠΑ εν μέσω επαφών για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης

Τραμπ για Ιράν: Θα περάσει πολύ δύσκολα αν δεν υπάρξει συμφωνία
3 ΣΧΟΛΙΑ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε το Ιράν ότι θα αντιμετωπίσει μια «πολύ δύσκολη περίοδο» εάν δεν επιτευχθεί σύντομα ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

Σε τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε στον γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό BFMTV, ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε πως η Τεχεράνη έχει συμφέρον να προχωρήσει σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον. «Δεν έχω ιδέα. Αν δεν το κάνουν, θα περάσουν πολύ δύσκολα. Έχουν συμφέρον να καταλήξουν σε συμφωνία» είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, έχει τονίσει ότι η κυβέρνησή του έλαβε μηνύματα από την κυβέρνηση Τραμπ που υποδηλώνουν προθυμία για νέες συνομιλίες, αλλά προειδοποίησε ότι παραμένει η «δυσπιστία» ως προς τις πραγματικές προθέσεις της Ουάσινγκτον.

Οι σχέσεις Ουάσιγκτον και Τεχεράνης παραμένουν τεταμένες, καθώς κατά τη διάρκεια προηγούμενων διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν πραγματοποιήσει δύο επιθέσεις εναντίον ιρανικών στόχων.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι η εκεχειρία τέθηκε σε ισχύ στις 8 Απριλίου, αλλά οι συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ δεν κατάφεραν να οδηγήσουν σε μια διαρκή συμφωνία.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης