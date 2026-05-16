Ο «θησαυρός» των παλιού κτιριακού αποθέματος και οι κρυμμένες υπεραξίες
Ισραηλινός στρατιώτης σκοτώθηκε σε μάχη στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με τον στρατό
Ισραηλινός στρατιώτης σκοτώθηκε σε μάχη στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με τον στρατό
Νεκρός είναι ο 24χρονος λοχαγός Μαόζ Ρεκανάτι
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ένας αξιωματικός σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια πολεμικών επιχειρήσεων στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με την εφημερίδα «Haaretz».
Ο νεκρός αξιωματικός είναι ο 24χρονος λοχαγός Μαόζ Ισραήλ Ρεκανάτι, διοικητής διμοιρίας στο 12ο Τάγμα της Ταξιαρχίας Γκολάνι, από το Ιταμάρ.
Ο Ρεκανάτι είναι ο έβδομος στρατιώτης του IDF που σκοτώνεται στο νότιο Λίβανο από την έναρξη της εκεχειρίας και ο 20ός από την κλιμάκωση των εχθροπραξιών εν μέσω του πολέμου με το Ιράν.
Ο νεκρός αξιωματικός είναι ο 24χρονος λοχαγός Μαόζ Ισραήλ Ρεκανάτι, διοικητής διμοιρίας στο 12ο Τάγμα της Ταξιαρχίας Γκολάνι, από το Ιταμάρ.
Ο Ρεκανάτι είναι ο έβδομος στρατιώτης του IDF που σκοτώνεται στο νότιο Λίβανο από την έναρξη της εκεχειρίας και ο 20ός από την κλιμάκωση των εχθροπραξιών εν μέσω του πολέμου με το Ιράν.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα