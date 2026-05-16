Πανικός και στο Μιλάνο για ένα ρολόι Royal Pop της Swatch και της Audemars Piguet, πιάστηκαν στα χέρια έξω από κατάστημα, δείτε βίντεο
Άνδρες της ασφάλειας πιάστηκαν στα χέρια με άτομα στην ουρά έξω από το κατάστημα - Ένας πολίτης με σπασμένο χέρι φαίνεται να φεύγει ατάραχος, κρατώντας στο χέρι μία σακούλα με το ρολόι
Επεισόδια σημειώθηκαν το πρωί του Σαββάτου (16/5) στο Μιλάνο, όπου πλήθος κόσμου περίμενε σε μεγάλες ουρές προκειμένου εξασφαλίσουν το νέο ρολόι Royal Pop της Swatch και της Audemars Piguet την πρώτη μέρα της κυκλοφορίας του
Όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, άνδρες της ασφάλειας πιάστηκαν στα χέρια με άτομα στην ουρά έξω από το κατάστημα. Μάλιστα, ένα άτομα κρατάει στο χέρι του μία καρέκλα και ετοιμάζεται να την πετάξει.
Κάποια άτομα εγκατέλειψαν την ουρά και απομακρύνθηκαν από το σημείο, ωστόσο, οι περισσότεροι δεν ήταν διατεθειμένοι να χάσουν τη σειρά τους χωρίς να αγοράσουν το συλλεκτικό ρολόι τσέπης και παρέμειναν εκεί παρακολουθώντας τα δρώμενα. Ένας πολίτης με σπασμένο χέρι φαίνεται να φεύγει ατάραχος κρατώντας στο χέρι μία σακούλα με το ρολόι.
Μέχρι στιγμής δεν είναι ξεκάθαρο τι προκάλεσε τα επεισόδια αυτά.
Σύμφωνα με το newmoney.gr, ήδη πριν από την επίσημη κυκλοφορία του στις 16 Μαΐου, το Royal Pop είχε δημιουργήσει ουρές καταναλωτών στη Νέα Υόρκη, καταιγισμό memes στα social media και ένα νέο debate γύρω από τα όρια του luxury branding.
Η συνεργασία θεωρείται ιστορική για τη Swatch. Παρότι ο όμιλος διαθέτει brands που εκτείνονται από το mass market έως την υψηλή ωρολογοποιία — συμπεριλαμβανομένης της Omega — ποτέ μέχρι σήμερα δεν είχε συνεργαστεί με ανταγωνιστική εταιρεία εκτός του οικοσυστήματός του.
Ανάλογες εικόνες με αυτές στο Golden Hall της Αθήνας καταγράφηκαν και στη Θεσσαλονίκη. Από εχθές το βράδυ το πεζοδρόμιο στην οδό Τσιμισκή είχε καταληφθεί από ενδιαφερόμενους που περίμεναν καρτερικά να ξημερώσει στο Σάββατο για να αγοράσουν ένα ρολόι Swatch. Πολλοί φρόντισαν να κατασκηνώσουν στο σημείο με καρεκλάκια, έτοιμοι να περιμένουν εκεί για αρκετές ώρες.
Το Royal Pop της Swatch και της Audemars Piguet που έγινε viral πριν καν κυκλοφορήσει

Η συνεργασία της οικονομικής ελβετικής εταιρείας ρολογιών με την Audemars Piguet, έναν από τους πιο εμβληματικούς οίκους υψηλής ωρολογοποιίας παγκοσμίως δημιούργησε ένα ρολόι τσέπης που μπορεί να μετατραπεί σε μενταγιόν, desk clock ή αξεσουάρ τσάντας, το οποίο έχει προκαλέσει διεθνές ενδιαφέρον και έντονο hype στα social media.
Το νέο μοντέλο κυκλοφορεί σε οκτώ χρωματικές εκδοχές, με δύο τύπους κάσας και διαφορετικά calfskin λουριά, ενώ η τιμή του θα διαμορφώνεται κοντά στα 400 δολάρια — ένα κλάσμα της αξίας ενός αυθεντικού Royal Oak, το οποίο συχνά ξεπερνά τα 50.000 δολάρια.
Αυτό ακριβώς είναι και το σημείο που κάνει τη συνεργασία τόσο ενδιαφέρουσα. Δεν πρόκειται απλώς για ένα νέο προϊόν. Είναι μια απόπειρα μετάφρασης ενός συμβόλου πολυτέλειας στη γλώσσα της pop κουλτούρας και της Gen Z κατανάλωσης.
Οι αντιδράσεις και το ρίσκο της πολυτέλειαςΗ αγορά αντέδρασε με πολύ πιο σύνθετο τρόπο απ’ ό,τι οι καταναλωτές. Η μετοχή της Swatch υποχώρησε έως και 7,6%, καθώς αρκετοί αναλυτές εκτίμησαν ότι ένα ρολόι τσέπης δεν διαθέτει τη μαζική απήχηση που θα είχε ένα κλασικό wristwatch εμπνευσμένο από το Royal Oak.
Ο αναλυτής της Oddo BHF, Jean Danjou, σχολίασε ότι η πραγματική είδηση είναι αυτό που δεν έγινε: η Audemars Piguet δεν επέτρεψε ποτέ μια κανονική εκδοχή wristwatch του Royal Oak σε τιμή Swatch.
Κάποιοι συλλέκτες μίλησαν ακόμη και για πιθανή υποβάθμιση του luxury status της Audemars Piguet. Στο διαδίκτυο, memes και ειρωνικά σχόλια άρχισαν να κυκλοφορούν πριν καν ξεκινήσει η διάθεση του προϊόντος.
Η ανησυχία είναι προφανής: όταν ένα αντικείμενο πολυτέλειας γίνεται υπερβολικά προσβάσιμο, κινδυνεύει να χάσει μέρος της αποκλειστικότητάς του.
