Νότιγχαμ Φόρεστ: Ο Ποστέκογλου νέος προπονητής μετά την απομάκρυνση του Νούνο Εσπιρίτο Σάντο

SPORTS
Σύμφωνα με το «Athletic», ο Άγγελος Ποστέκογλου έδωσε τα χέρια με την Νότιγχαμ Φόρεστ και αναμένεται να αναλάβει τις τύχες της ομάδας

Μετά την επίσημη απομάκρυνση του Νούνο Εσπίριτο Σάντο από τον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ τα ξημερώματα της Τρίτης (09/09), το SkySports ανέφερε πως φαβορί για την διαδοχή του είναι ο Άγγελος Ποστέκογλου και ο Ζοσέ Μουρίνιο.

Τελικά η επιλογή που προκρίθηκε, όπως αποκάλυψε το «Athletic» και ο Ντέιβιντ Όρνσταϊν, από τον ισχυρό άνδρα των «tricky trees», Βαγγέλη Μαρινάκη ήταν εκείνη του Άγγελου Ποστέκογλου, ο οποίος απομακρύνθηκε πριν λίγο καιρό από την Τότεναμ, παρά την κατάκτηση του Europa League, στην οποία την οδήγησε.

Ο Έλληνας τεχνικός έδωσε τα χέρια με την Νότιγχαμ Φόρεστ και η συμφωνία αναμένεται να επιβεβαιωθεί μέσα στο επόμενο 24ωρο και να κάτσει στον πάγκο του κλαμπ στο Σαββατιάτικο ματς με την Άρσεναλ στο «Έμιρεϊτς». Εκείνος όλο αυτό τον καιρό δέχθηκε προσεγγίσεις από την Αλ Αχλί, την Μπρέντφορντ και την Φενέρμπαχτσε, όμως καμία απ' αυτές δεν μπόρεσε να τον πείσει.

