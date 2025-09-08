NCAA: Οπαδός «κλώτσησε» την ευκαιρία να κερδίσει 25.000 δολάρια για να τρολάρει τους αντιπάλους - Βίντεο

Ο 35χρονος που εργάζεται σε τράπεζα, ήξερε πως δεν θα μπορούσε να σκοράρει – κι έτσι αποφάσισε να εκμεταλλευτεί τη στιγμή για να στοχεύσει αλλού: τους μισητούς αντιπάλους του.Μπήκε μέσα στο γήπεδο και την ώρα που όλοι περίμεναν να σουτάρει, γύρισε προς τον αντίπαλο πάγκο, σήκωσε τη μπλούζα του και αποκάλυψε το μήνυμα «F@@K U» γραμμένο στο στήθος του με μαύρη μπογιά.Στη συνέχεια, αντί να σουτάρει προς τα δοκάρια, έστρεψε το σώμα του και κλότσησε την μπάλα προς τον πάγκο του Κάνσας.Η κερκίδα ξέσπασε σε ζητωκραυγές, ενώ οπαδοί και μέλη της ομάδας του Μιζούρι τον αποθέωσαν. «Είπα στη γυναίκα μου ότι δεν υπήρχε περίπτωση να βάλω το φάουλ. Έπρεπε λοιπόν να κάνω κάτι που να δείξει σε όλους πόσο αντιπαθώ το Κάνσας», εξήγησε ο ίδιος μετά το τέλος του αγώνα και συμπλήρωσε χαμογελώντας για το γεγονός ότι μετά την ενέργεια του άλλαξε και το μομέντουμ του αγώνα:«Όταν γεννιέσαι στην Κολούμπια, το μίσος για το Κάνσας είναι στο αίμα σου. Δεν θα πάρω τα εύσημα για την αλλαγή της ροής του αγώνα, αλλά θα κρατήσω ένα ποσοστό 10%. Ήταν μια μοναδική εμπειρία. Απλά μισώ το Κάνσας και χαίρομαι που κερδίσαμε».