NCAA: Οπαδός «κλώτσησε» την ευκαιρία να κερδίσει 25.000 δολάρια για να τρολάρει τους αντιπάλους - Βίντεο
Ένας 35χρονος οπαδός του Μιζούρι ήταν ο τυχερός ενός διαγωνισμού, ωστόσο αντί να διεκδικήσει το έπαθλο προσπαθώντας να σκοράρει, επέλεξε να δείξει την απέχθεια του για το Κάνσας
Μια αντιπαλότητα που μετρά 134 χρόνια ζωής... Τη δεκαετία του 1850 άποικοι από τις ελεύθερες πολιτείες του βορρά των ΗΠΑ εγκαταστάθηκαν στο Κάνσας, που στα ανατολικά του σύνορα είχε το Μιζούρι μια πολιτεία με σκλάβους.
Κι όταν το 1891 τα δύο πανεπιστήμια έδωσαν τον πρώτο τους αγώνα (αμερικανικού) ποδοσφαίρου, όλοι κατάλαβαν ότι αυτές οι αναμετρήσεις θα ήταν πάντα κάτι περισσότερο από ένα αθλητικό γεγονός.
Το «Border War» είναι ένα από τα κλασικότερα ματς στον αμερικανικό αθλητισμό, το οποίο από το 2011 έπαψε να βρίσκεται στο καλεντάρι της σεζόν καθώς το Μιζούρι άλλαξε περιφέρεια...
Μετά από 14 χρόνια, τα δύο κολέγια αποφάσισαν να δώσουν φιλικούς αγώνες με τον πρώτο να διεξάγεται την Κυριακή στο Μιζούρι, το 2026 το ραντεβού να δίνεται στο Κάνσας, ενώ τα άλλα δύο θα διεξαχθούν το 2031 και το 2032.
Το ότι ο αγώνας ήταν sold out δεν προκάλεσε έκπληξη σε κανένα, με το Μιζούρι να κάνει την ανατροπή και να κερδίζει με 41-32, ενώ στο ημίχρονο ήταν πίσω στο σκορ με 15-21.
Εκεί όμως στην ανάπαυλα συνέβη ένα απίστευτο περιστατικό το οποίο απλά επιβεβαιώνει την τεράστια έχθρα και το... μίσος που υπάρχει σ' αυτήν την... αθλητική κατά τα άλλα κόντρα.
Ένας φίλαθλος του Μιζούρι, ο Κάρτερ Έιρεϊ, κέρδισε σ' έναν διαγωνισμό και κλήθηκε να εκτελέσει ένα μακρινό φάουλ 45 γιάρδων στο ημίχρονο του αγώνα με το Κάνσας και αν κατάφερνε να σκοράρει θα κέρδιζε 25.000 δολάρια.
Ο Έιρεϊ είναι πολύ γνωστός στην τοπική κοινωνία καθώςσ ε ηλικία 4 ετών έχασε το δεξί του πόδι λόγω ιατρικού προβλήματος, όμως αυτό δεν τον εμπόδισε να ασχοληθεί με τον αθλητισμό. Έπαιξε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και μπέιζμπολ, ενώ ως φοιτητής βρέθηκε στην ομάδα μπάσκετ με αμαξίδιο του πανεπιστημίου του Μιζούρι, κατακτώντας τίτλους με την Team USA (χρυσό στο Americas Cup 2013, ασημένιο στο Παγκόσμιο του Ίντσεον το 2014) και σήμερα αγωνίζεται και στο γκολφ για αθλητές με αναπηρία, όντας μέσα στους 50 κορυφαίους παγκοσμίως.
You think the #Mizzou students are excited for this one? pic.twitter.com/oRGEusuB1q— Trevor Hahn (@TrevHahn3) September 6, 2025
For the first time since 2011, Missouri and Kansas have taken a football field opposite each other.— Trevor Hahn (@TrevHahn3) September 6, 2025
Not much else needs to be said other than the Border War is officially back.
Missouri (1-0) and Kansas (2-0) coming up in just a few minutes. pic.twitter.com/V0BEz9WHQJ
Ο 35χρονος που εργάζεται σε τράπεζα, ήξερε πως δεν θα μπορούσε να σκοράρει – κι έτσι αποφάσισε να εκμεταλλευτεί τη στιγμή για να στοχεύσει αλλού: τους μισητούς αντιπάλους του.
Μπήκε μέσα στο γήπεδο και την ώρα που όλοι περίμεναν να σουτάρει, γύρισε προς τον αντίπαλο πάγκο, σήκωσε τη μπλούζα του και αποκάλυψε το μήνυμα «F@@K U» γραμμένο στο στήθος του με μαύρη μπογιά.
Στη συνέχεια, αντί να σουτάρει προς τα δοκάρια, έστρεψε το σώμα του και κλότσησε την μπάλα προς τον πάγκο του Κάνσας.
Η κερκίδα ξέσπασε σε ζητωκραυγές, ενώ οπαδοί και μέλη της ομάδας του Μιζούρι τον αποθέωσαν. «Είπα στη γυναίκα μου ότι δεν υπήρχε περίπτωση να βάλω το φάουλ. Έπρεπε λοιπόν να κάνω κάτι που να δείξει σε όλους πόσο αντιπαθώ το Κάνσας», εξήγησε ο ίδιος μετά το τέλος του αγώνα και συμπλήρωσε χαμογελώντας για το γεγονός ότι μετά την ενέργεια του άλλαξε και το μομέντουμ του αγώνα:
«Όταν γεννιέσαι στην Κολούμπια, το μίσος για το Κάνσας είναι στο αίμα σου. Δεν θα πάρω τα εύσημα για την αλλαγή της ροής του αγώνα, αλλά θα κρατήσω ένα ποσοστό 10%. Ήταν μια μοναδική εμπειρία. Απλά μισώ το Κάνσας και χαίρομαι που κερδίσαμε».
A Missouri fan was brought onto the field to kick a field for a chance to win $25K— Jomboy Media (@JomboyMedia) September 7, 2025
He decided to pull up his shirt and show his chest painted with “F KU” and kicked the ball at the Kansas sideline pic.twitter.com/6oZdtUnfwb
