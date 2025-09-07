Προχωρά δυναμικά σε εξελικτικές κινήσεις που κάνουν τη διαφορά, θωρακίζοντας τη χώρα, προάγοντας την ενεργειακή ασφάλεια και προετοιμάζοντας την ενέργεια της επόμενης ημέρας, με βάση τη βιωσιμότητα και τα οφέλη του τελικού καταναλωτή.
Κωπηλασία: Χρυσό μετάλλιο για Μουρατίδου-Λιόλιου στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ-23, βίντεο
Οι Πασχαλίνα Μουρατίδου και Γαβριέλα Λιόλιου έγραψαν ιστορία στην Τσεχία
Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησαν οι Πασχαλίνα Μουρατίδου και Γαβριέλα Λιόλιου στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κωπηλασίας Κ23 στο Ρατσίτσε της Τσεχίας. Οι Ελληνίδες πέρασαν πρώτες τη γραμμή του τερματισμού στον τελικό, με χρόνο 7:39.31.
Εκτός βάθρου έμειναν οι Νεφέλη Ντάρα και Ελένη Διαβάτη, καθώς τερμάτισαν τέταρτες στον τελικό του διπλού σκιφ.
Οι Αλέξανδρος Χατζηαυγουστίδης και Ανδρέας Μπούρκας κατέλαβαν την 7η θέση στη γενική κατάτακη της δικώπου άνευ πηδαλιούχου. Οι Έλληνες κωπηλάτες μετείχαν στον τελικό Β (θέσεις 7-12) και πέρασαν πρώτοι τη γραμμή του φίνις.
