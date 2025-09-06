Η πρώτη επένδυση της ΕΤΕπ σε εταιρεία ανάπτυξης υποδομών και δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Μία κίνηση που επιταχύνει την ηλεκτροκίνηση σε Ελλάδα και Κύπρο.
Παρί Σεν Ζερμέν: Εσπευσμένα στο χειρουργείο ο Λουίς Ενρίκε, τραυματίστηκε σε πτώση με το ποδήλατό του
Παρί Σεν Ζερμέν: Εσπευσμένα στο χειρουργείο ο Λουίς Ενρίκε, τραυματίστηκε σε πτώση με το ποδήλατό του
Ο 55χρονος Ισπανός προπονητής των Παριζιάνων θα υποβληθεί σε επέμβαση στην κλείδα
Η Παρί Σεν Ζερμέν ανακοίνωσε το βράδυ της Παρασκευής ότι ο προπονητής της, Λουίς Ενρίκε, διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο και πρόκειται να υποβληθεί σε επέμβαση στην κλείδα.
Ο 55χρονος Ισπανός, μεγάλος λάτρης της ποδηλασίας που την εξασκεί συχνά, τραυματίστηκε ύστερα από πτώση σε βόλτα του, με αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα.
Ο γαλλικός σύλλογος στέκεται στο πλευρό του προπονητή του και διευκρίνισε πως σύντομα θα υπάρξουν νεότερες ενημερώσεις για την πορεία της υγείας του. Ο επόμενος αγώνας της Παρί είναι προγραμματισμένος απέναντι στη Λανς για τη Ligue 1.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Top Secret: Η αποτυχημένη αποστολή των Navy Seals στη Βόρεια Κορέα το 2019 - Πήγαν να εγκαταστήσουν συσκευή παρακολούθησης του Κιμ και κατέληξαν να σκοτώσουν αμάχους
Τσίπρας: Δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές - Εθνικό σχέδιο ανάταξης με ορίζοντα 5ετίας
Sicario: Ποιος είναι ο 28χρονος τραγουδιστής με τη μάσκα που εμφανίστηκε στη συναυλία για τον Στέλιο Καζαντζίδη
Ο 55χρονος Ισπανός, μεγάλος λάτρης της ποδηλασίας που την εξασκεί συχνά, τραυματίστηκε ύστερα από πτώση σε βόλτα του, με αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα.
Ο γαλλικός σύλλογος στέκεται στο πλευρό του προπονητή του και διευκρίνισε πως σύντομα θα υπάρξουν νεότερες ενημερώσεις για την πορεία της υγείας του. Ο επόμενος αγώνας της Παρί είναι προγραμματισμένος απέναντι στη Λανς για τη Ligue 1.
Following a cycling accident on Friday, Paris Saint-Germain head coach Luis Enrique was treated by the emergency services and will undergo surgery for a fractured collarbone. The Club expresses its full support and wishes him a swift recovery. Further updates will be shared in…— Paris Saint-Germain (@PSG_English) September 5, 2025
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Top Secret: Η αποτυχημένη αποστολή των Navy Seals στη Βόρεια Κορέα το 2019 - Πήγαν να εγκαταστήσουν συσκευή παρακολούθησης του Κιμ και κατέληξαν να σκοτώσουν αμάχους
Τσίπρας: Δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές - Εθνικό σχέδιο ανάταξης με ορίζοντα 5ετίας
Sicario: Ποιος είναι ο 28χρονος τραγουδιστής με τη μάσκα που εμφανίστηκε στη συναυλία για τον Στέλιο Καζαντζίδη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα