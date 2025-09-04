Συναρπαστικοί ποδοσφαιρικοί και μπασκετικοί αγώνες στην Ελλάδα και την Ευρώπη παίζουν δυνατά και τη νέα σεζόν στην τηλεοπτική πλατφόρμα ΕΟΝ και μάλιστα, με μόνο από 28 ευρώ το μήνα.
Τερματοφύλακας στη Βραζιλία κατέρρευσε μετά από απόκρουση πέναλτι και άφησε την τελευταία του πνοή - Βίντεο
Τραγικό περιστατικό σε ερασιτεχνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου σάλας στη Βραζιλία
Μία απίστευτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στην πόλη Αουγκούστο Κορέα στην Πολιτεία Πάρα της βορειοανατολικής Βραζιλίας.
Στην πόλη φιλοξενείται το ετήσιο τουρνουά ποδοσφαίρου σάλας «Εβδομάδα της Πατρίδας» και ένα από τα ματς οδηγήθηκε στη διαδικασία των πέναλτι.
Εκεί ο τερματοφύλακας Αντόνιο Έντσο ντος Σάντος Σόουζα, γνωστός ως Πιξέ απέκρουσε το πέναλτι που εκτέλεσε ο αντίπαλος του, με τη μπάλα να βρίσκει με δύναμη το στήθος του. Ο Πιξέ σηκώθηκε για να πανηγυρίσει με σφιγμένες τις γροθιές του προς τους συμπαίκτες του, αλλά μετά από λίγα βήματα κατέρρευσε στο παρκέ!
Αμέσως όλοι ζήτησαν να έρθουν κοντά του οι γιατροί των ομάδων και του αγώνα, με τον άτυχο τερματοφύλακα μετά από λίγα λεπτά να μεταφέρεται με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.
Um jogador de futebol de salão morreu na noite da última terça-feira (2), em Augusto Corrêa, municipio localizado na região nordeste do Pará. O caso chocou outros atletas, torcedores e toda a região. pic.twitter.com/PIqXrfsrlv— Portal Roma News (@RomaNewsOficial) September 3, 2025
