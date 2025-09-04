Τερματοφύλακας στη Βραζιλία κατέρρευσε μετά από απόκρουση πέναλτι και άφησε την τελευταία του πνοή - Βίντεο
SPORTS
Βραζιλία Futsal τερματοφύλακας

Τερματοφύλακας στη Βραζιλία κατέρρευσε μετά από απόκρουση πέναλτι και άφησε την τελευταία του πνοή - Βίντεο

Τραγικό περιστατικό σε ερασιτεχνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου σάλας στη Βραζιλία

Τερματοφύλακας στη Βραζιλία κατέρρευσε μετά από απόκρουση πέναλτι και άφησε την τελευταία του πνοή - Βίντεο
4 ΣΧΟΛΙΑ
Μία απίστευτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στην πόλη Αουγκούστο Κορέα στην Πολιτεία Πάρα της βορειοανατολικής Βραζιλίας.

Στην πόλη φιλοξενείται το ετήσιο τουρνουά ποδοσφαίρου σάλας «Εβδομάδα της Πατρίδας» και ένα από τα ματς οδηγήθηκε στη διαδικασία των πέναλτι.

Εκεί ο τερματοφύλακας Αντόνιο Έντσο ντος Σάντος Σόουζα, γνωστός ως Πιξέ απέκρουσε το πέναλτι που εκτέλεσε ο αντίπαλος του, με τη μπάλα να βρίσκει με δύναμη το στήθος του. Ο Πιξέ σηκώθηκε για να πανηγυρίσει με σφιγμένες τις γροθιές του προς τους συμπαίκτες του, αλλά μετά από λίγα βήματα κατέρρευσε στο παρκέ!


Αμέσως όλοι ζήτησαν να έρθουν κοντά του οι γιατροί των ομάδων και του αγώνα, με τον άτυχο τερματοφύλακα μετά από λίγα λεπτά να μεταφέρεται με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Ειδήσεις σήμερα:

Πάνω από 3 εκατ. το κέρδος για το κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων - Πείραζαν τις αντλίες με... πασιέντζα

Πώς η νίκη της Τουρκίας άλλαξε τις ισορροπίες για την Ελλάδα στο Eurobasket - Με πρώτη θέση αποφεύγει Γερμανία και Σερβία ως τον τελικό

Ακύρωσε επίσκεψη στο νοσοκομείο Δράμας ο Γεωργιάδης - «Δεν πάω για να με απειλούν ότι θα με πυροβολήσουν αν και έχω ικανοποιήσει όλα τα αιτήματα»
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Εκεί που το αθλητικό θέαμα γίνεται η απόλυτη εμπειρία

Εκεί που το αθλητικό θέαμα γίνεται η απόλυτη εμπειρία

Συναρπαστικοί ποδοσφαιρικοί και μπασκετικοί αγώνες στην Ελλάδα και την Ευρώπη παίζουν δυνατά και τη νέα σεζόν στην τηλεοπτική πλατφόρμα ΕΟΝ και μάλιστα, με μόνο από 28 ευρώ το μήνα.

Το "Fantasy Game της EuroLeague", presented by bwin

Η bwin παίζει δυνατά και τη νέα σεζόν, καθώς γίνεται «ένα» με το EuroLeague Fantasy! Το fantasy challenge της κορυφαίας διοργάνωσης μπάσκετ της Ευρώπης ξεκινά κι εσύ ζεις τη μαγεία της EuroLeague όπως ποτέ άλλοτε.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης