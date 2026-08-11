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Εκτάκτως αυτό το Σάββατο με το ΘΕMA το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Σταύρου Χριστοδούλου «Τη μέρα που πάγωσε ο ποταμός»
Εκτάκτως αυτό το Σάββατο με το ΘΕMA το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Σταύρου Χριστοδούλου «Τη μέρα που πάγωσε ο ποταμός»
Ένα έγκλημα-αίνιγμα συνδέει -ως υπόπτους- μια σειρά από ασυνήθιστους, αταίριαστους ανθρώπους. Μια πινακοθήκη προσώπων που θα μπορούσαν να είναι όλοι ένοχοι, λόγω του παρελθόντος τους. Αλλά και, εξίσου, όλοι αθώοι
Βραβευμένο με το Βραβείο Λογοτεχνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και το Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, το «Τη μέρα που πάγωσε ο ποταμός» αποτελεί ένα βιβλίο-σταθμό για την σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία. Ο Σταύρος Χριστοδούλου ανήκει στους συγγραφείς που ξεδιπλώνουν αθόρυβα και χωρίς υπερβολές το χάρισμά τους, τόσο στην αφήγηση όσο και στην πυκνή, αριστοτεχνική ύφανση της πλοκής. Γι’ αυτό και το «Τη μέρα που πάγωσε ο ποταμός» είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα αναγνώσματος που, σελίδα με τη σελίδα, γίνεται όλο και πιο ενδιαφέρον, καταλήγοντας να γίνει εθιστικό.
Ο Χριστοδούλου χρησιμοποιεί ως φυσικό σκηνικό την Αθήνα, αλλά η ιστορία που αφηγείται ξεκινά από την Ουγγαρία. Στη Βουδαπέστη, έναν παγωμένο Φεβρουάριο πριν από αρκετά χρόνια, γεννιέται ο Γιάνος, ένα παιδί που έρχεται στον κόσμο με ένα μαύρο, δυσοίωνο αστέρι να τον φωτίζει. Και, πράγματι, 27 χρόνια αργότερα ο Γιάνος θα συλληφθεί στην Ελλάδα, ως βασικός ύποπτος για τη δολοφονία ενός Έλληνα ζωγράφου. Παράλληλα με τις έρευνες τις αστυνομίας, ένας ερευνητής ρεπόρτερ, ο δημοσιογράφος Στράτος Παπαδόπουλος ξεκινά να ξετυλίγει το κουβάρι της υπόθεσης, αποκαλύπτοντας βήμα-βήμα το νήμα που συνδέει μια σειρά από σκοτεινές φιγούρες: Μια εξηντάχρονη μποέμ χήρα που διατηρεί ερωτική σχέση με τον Γιάνο, τη γυναίκα του και μητέρα του γιού του, τον γόνο μιας πανίσχυρης πολιτικής οικογένειας η οποία σχετιζόταν με τον νεκρό ζωγράφο, έναν αστυνόμο που ποτέ δεν λέει αυτό που σκέφτεται, αλλά και έναν μυστηριώδη τύπο του υπόκοσμου. Όλοι μοιάζουν ένοχοι -μέχρις αποδείξεως του εναντίου. Και τη λύση στο αίνιγμα του εγκλήματος φαίνεται πως είναι φυλαγμένη στα γκρίζα νερά του Δούναβη, στο ποτάμι που, όπως πιστεύει ο συγγραφέας «παρασύρει τις ιστορίες ανθρώπων που το μόνο που επιθύμησαν ήταν να αγαπηθούν».
Εκτάκτως αυτό το Σάββατο το καταπληκτικό θρίλερ του Σταύρου Χριστοδούλου «Τη μέρα που πάγωσε ο ποταμός» είναι στο ΘΕΜΑ.
Ο Χριστοδούλου χρησιμοποιεί ως φυσικό σκηνικό την Αθήνα, αλλά η ιστορία που αφηγείται ξεκινά από την Ουγγαρία. Στη Βουδαπέστη, έναν παγωμένο Φεβρουάριο πριν από αρκετά χρόνια, γεννιέται ο Γιάνος, ένα παιδί που έρχεται στον κόσμο με ένα μαύρο, δυσοίωνο αστέρι να τον φωτίζει. Και, πράγματι, 27 χρόνια αργότερα ο Γιάνος θα συλληφθεί στην Ελλάδα, ως βασικός ύποπτος για τη δολοφονία ενός Έλληνα ζωγράφου. Παράλληλα με τις έρευνες τις αστυνομίας, ένας ερευνητής ρεπόρτερ, ο δημοσιογράφος Στράτος Παπαδόπουλος ξεκινά να ξετυλίγει το κουβάρι της υπόθεσης, αποκαλύπτοντας βήμα-βήμα το νήμα που συνδέει μια σειρά από σκοτεινές φιγούρες: Μια εξηντάχρονη μποέμ χήρα που διατηρεί ερωτική σχέση με τον Γιάνο, τη γυναίκα του και μητέρα του γιού του, τον γόνο μιας πανίσχυρης πολιτικής οικογένειας η οποία σχετιζόταν με τον νεκρό ζωγράφο, έναν αστυνόμο που ποτέ δεν λέει αυτό που σκέφτεται, αλλά και έναν μυστηριώδη τύπο του υπόκοσμου. Όλοι μοιάζουν ένοχοι -μέχρις αποδείξεως του εναντίου. Και τη λύση στο αίνιγμα του εγκλήματος φαίνεται πως είναι φυλαγμένη στα γκρίζα νερά του Δούναβη, στο ποτάμι που, όπως πιστεύει ο συγγραφέας «παρασύρει τις ιστορίες ανθρώπων που το μόνο που επιθύμησαν ήταν να αγαπηθούν».
Εκτάκτως αυτό το Σάββατο το καταπληκτικό θρίλερ του Σταύρου Χριστοδούλου «Τη μέρα που πάγωσε ο ποταμός» είναι στο ΘΕΜΑ.
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