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Περιπέτεια για 7χρονο στη Χαλκιδική: Γλίστρησε από φουσκωτό και κινδύνευσε να πνιγεί ενώ ήταν 40 μέτρα από την παραλία με τους γονείς του
ΕΛΛΑΔΑ
Χαλκιδική Παραλία Ναυαγοσώστης Γονείς Φουσκωτό

Περιπέτεια για 7χρονο στη Χαλκιδική: Γλίστρησε από φουσκωτό και κινδύνευσε να πνιγεί ενώ ήταν 40 μέτρα από την παραλία με τους γονείς του

Το παιδί με καταγωγή από τη Σερβία έσωσαν οι δύο ναυαγοσώστες που είχαν βάρδια στην παραλία της Νέας Πλάγιας

Περιπέτεια για 7χρονο στη Χαλκιδική: Γλίστρησε από φουσκωτό και κινδύνευσε να πνιγεί ενώ ήταν 40 μέτρα από την παραλία με τους γονείς του
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Μια περιπέτεια με ευτυχώς αίσια κατάληξη είχε 7χρονος με καταγωγή από τη Σερβία στην παραλία της Νέας Πλάγιας στη Χαλκιδική.

Όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της Κυριακής όταν το παιδί βρισκόταν σε φουσκωτό σε απόσταση 40 μέτρων από την παραλία δίπλα στους γονείς του.

Ξαφνικά το παιδί γλίστρησε από το φουσκωτό και άρχισε να δυσκολεύεται να παραμείνει στην επιφάνεια. Τότε οι γονείς του άρχισα να καλούν σε βοήθεια, με τους δύο ναυαγοσώστες που είχαν βάρδια, τον Κωνσταντίνο Ζώη Τσαγανό και τον Γιώργο Διπνούδη, να πέφτουν στο νερό και να ρυμουλκούον το παιδί προς την ακτή, όπου του παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες.

Όπως είπε στο voria.gr ο κ. Τσαγανός κατά τον έλεγχο των ζωτικών σημείων του παιδιού διαπιστώθηκε ταχυκαρδία, ενώ στη συνέχεια χορηγήθηκε καθαρό οξυγόνο. Η κατάσταση του παιδιού βελτιώθηκε μέσα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα και οι ζωτικές του ενδείξεις επανήλθαν σε φυσιολογικές τιμές.

Το παιδί παρέμεινε υπό τη συνεχή επίβλεψη των ναυαγοσωστών για περισσότερο από μία ώρα, έως ότου διαπιστωθεί ότι δεν διέτρεχε πλέον κίνδυνο.
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