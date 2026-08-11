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Φωτιά σε βοηθητικό χώρο σπιτιού στα Γλυκά Νερά, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο
Φωτιά σε βοηθητικό χώρο σπιτιού στα Γλυκά Νερά, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο
Η πυρκαγιά ξέσπασε στη συμβολή των οδών Μωραΐτη και Αγίου Διονυσίου
Φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι σε βοηθητικό χώρο σπιτιού στα Γλυκά Νερά Αττικής, στη συμβολή των οδών Μωραΐτη και Αγίου Διονυσίου.
Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες, εθελοντές και 7 πυροσβεστικά οχήματα, προκειμένου να επιχειρήσουν στο σημείο.
Η πυρκαγιά βρίσκεται υπό αντιμετώπιση, ενώ οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν για την κατάσβεσή της.
Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες, εθελοντές και 7 πυροσβεστικά οχήματα, προκειμένου να επιχειρήσουν στο σημείο.
Η πυρκαγιά βρίσκεται υπό αντιμετώπιση, ενώ οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν για την κατάσβεσή της.
Η ενημέρωση της Πυροσβεστικής:
#Πυρκαγιά σε χώρο κατοικίας, στα Γλυκά νερά Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 20 #πυροσβέστες, εθελοντές και 7 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2026
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