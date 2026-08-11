Μύκονος: Βίντεο από τη στιγμή που οι αστυνομικοί βρίσκουν ναρκωτικά σε σπίτι, τα έκρυβαν μέχρι και σε κάλτσα σε μηχανάκι
Μύκονος: Βίντεο από τη στιγμή που οι αστυνομικοί βρίσκουν ναρκωτικά σε σπίτι, τα έκρυβαν μέχρι και σε κάλτσα σε μηχανάκι
Ποσότητα ναρκωτικών βρέθηκε κρυμμένη σε σημείο πάνω από την μπροστινή ρόδα, το οποίο δεν ήταν ορατό - Εκεί είχαν τοποθετήσει 50 γραμμάρια κάνναβης και 3,2 γραμμάρια κοκαΐνης
Ενα σπίτι γεμάτο ναρκωτικά βρήκαν οι Αρχές στη Μύκονο χθες. Συγκεκριμένα, Αστυνομικοί εντόπισαν τον έναν από τους δύο άνδρες που συνελήφθησαν τη στιγμή που ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί στη μοτοσικλέτα του. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε έρευνα στην κατοικία στον Άγιο Σώστη, όπου διέμενε προσωρινά ο ύποπτος μαζί με ακόμη έναν άνδρα ο οποίος, επίσης, συνελήφθη.
Κατά την έρευνα που έγινε στον χώρο, εντοπίστηκαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, καθώς και αντικείμενα που, σύμφωνα με τις Αρχές, συνδέονται με δραστηριότητα διακίνησης.
Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί εντόπισαν στο εσωτερικό του σπιτιού περισσότερα από 500 γραμμάρια κοκαΐνης σε μορφή «βράχου» χωρισμένα σε τέσσερις συσκευασίες, τέσσερα κιλά και 400 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, σε έξι συσκευασίες, 161,7 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης σε 33 συσκευασίες, 66,6 γραμμάρια κοκαΐνης, χωρισμένα σε 59 «φιξάκια» και 78 γραμμάρια ροζ κοκαΐνης σε 11 συσκευασίες.
Παράλληλα, οι αστυνομικοί εντόπισαν ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και υλικά συσκευασίας, μεταξύ των οποίων σακουλάκια τύπου zip και διάφανη μεμβράνη. Στο σπίτι βρέθηκαν επίσης 21.800 ευρώ, τα οποία κατασχέθηκαν.
Η έρευνα επεκτάθηκε και στη μοτοσικλέτα, ιδιοκτησίας ενός εκ των δύο συλληφθέντων. Οι αστυνομικοί εντόπισαν ποσότητες ναρκωτικών κρυμμένες σε σημείο πάνω από την μπροστινή ρόδα, το οποίο δεν ήταν ορατό. Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν 50 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης σε 10 συσκευασίες, καθώς και 3,2 γραμμάρια κοκαΐνης σε τέσσερις συσκευασίες.
Με βάση τις τιμές που εκτιμάται ότι ισχύουν για την παράνομη πώληση και διακίνηση των συγκεκριμένων ουσιών στη Μύκονο, η συνολική ποσότητα που κατασχέθηκε θα μπορούσε, σύμφωνα με την αστυνομική εκτίμηση, να αποφέρει παράνομο περιουσιακό όφελος που ξεπερνά τις 120.000 ευρώ.
Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα, με στόχο να εξακριβωθεί από πού προήλθαν τα ναρκωτικά και αν οι δύο συλληφθέντες συνδέονται με ευρύτερο κύκλωμα διακίνησης που δραστηριοποιείται στη Μύκονο.
Κατά την έρευνα που έγινε στον χώρο, εντοπίστηκαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, καθώς και αντικείμενα που, σύμφωνα με τις Αρχές, συνδέονται με δραστηριότητα διακίνησης.
Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί εντόπισαν στο εσωτερικό του σπιτιού περισσότερα από 500 γραμμάρια κοκαΐνης σε μορφή «βράχου» χωρισμένα σε τέσσερις συσκευασίες, τέσσερα κιλά και 400 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, σε έξι συσκευασίες, 161,7 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης σε 33 συσκευασίες, 66,6 γραμμάρια κοκαΐνης, χωρισμένα σε 59 «φιξάκια» και 78 γραμμάρια ροζ κοκαΐνης σε 11 συσκευασίες.
Παράλληλα, οι αστυνομικοί εντόπισαν ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και υλικά συσκευασίας, μεταξύ των οποίων σακουλάκια τύπου zip και διάφανη μεμβράνη. Στο σπίτι βρέθηκαν επίσης 21.800 ευρώ, τα οποία κατασχέθηκαν.
Η έρευνα επεκτάθηκε και στη μοτοσικλέτα, ιδιοκτησίας ενός εκ των δύο συλληφθέντων. Οι αστυνομικοί εντόπισαν ποσότητες ναρκωτικών κρυμμένες σε σημείο πάνω από την μπροστινή ρόδα, το οποίο δεν ήταν ορατό. Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν 50 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης σε 10 συσκευασίες, καθώς και 3,2 γραμμάρια κοκαΐνης σε τέσσερις συσκευασίες.
Με βάση τις τιμές που εκτιμάται ότι ισχύουν για την παράνομη πώληση και διακίνηση των συγκεκριμένων ουσιών στη Μύκονο, η συνολική ποσότητα που κατασχέθηκε θα μπορούσε, σύμφωνα με την αστυνομική εκτίμηση, να αποφέρει παράνομο περιουσιακό όφελος που ξεπερνά τις 120.000 ευρώ.
Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα, με στόχο να εξακριβωθεί από πού προήλθαν τα ναρκωτικά και αν οι δύο συλληφθέντες συνδέονται με ευρύτερο κύκλωμα διακίνησης που δραστηριοποιείται στη Μύκονο.
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