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Την Τετάρτη στο Χαλάνδρι η κηδεία του Στέλιου Ράμφου, η παράκληση της οικογένειάς του
ΕΛΛΑΔΑ
Στέλιος Ράμφος Κηδεία Χαλάνδρι

Την Τετάρτη στο Χαλάνδρι η κηδεία του Στέλιου Ράμφου, η παράκληση της οικογένειάς του

Η κηδεία του Στέλιου Ράμφου θα τελεστεί δημοσία δαπάνη

Την Τετάρτη στο Χαλάνδρι η κηδεία του Στέλιου Ράμφου, η παράκληση της οικογένειάς του
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Στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος στο Χαλάνδρι θα τελεστεί αύριο, Τετάρτη, η κηδεία του Στέλιου Ράμφου.

Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 11:30 το πρωί.

Παράκληση της οικογένειας του σπουδαίου διανοούμενου που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών είναι αντί στεφάνων να ενισχυθούν τα ιδρύματα «Μαζί για το Παιδί» και «Γαλιλαία» ή όποιο άλλο επιθυμεί ο καθένας.

Όπως έγινε γνωστό χθες, με κοινή απόφαση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, η κηδεία του Στέλιου Ράμφου θα γίνει δημοσία δαπάνη.
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