Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε τη λίστα για το Europa League - Εκτός Πάντοβιτς και Γέντβαϊ
SPORTS
Παναθηναϊκός Europa League Ρουί Βιτόρια Τιν Γέντβαϊ

Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε τη λίστα για το Europa League - Εκτός Πάντοβιτς και Γέντβαϊ

Εκτός έμειναν επίσης και οι Αλεξάντερ Γερεμέγεφ και Ντάνιελ Μαντσίνι 

Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε τη λίστα για το Europa League - Εκτός Πάντοβιτς και Γέντβαϊ
4 ΣΧΟΛΙΑ
Τη λίστα με τους ποδοσφαιριστές που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις αναμετρήσεις του League Phase του Europa League δήλωσε στην UEFA ο Παναθηναϊκός.

Η ευρωπαϊκή λίστα του Τριφυλλιού αποτελείται από τους:

Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρη, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπη, Σάντσες, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτα, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρα, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Κυριακόπουλο, Μπρέγκου, Φικάι.

Όσον αφορά τους ξένους εκτός έμειναν οι Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, Ντάνιελ Μαντσίνι,Τιν Γεντβάι και Μίλος Πάντοβιτς.

Ειδήσεις σήμερα:

«Μου στέλνει αυτός, πήγαινε δείρτε τον» - Οι παραγγελίες ξυλοδαρμών από τον Αρχιμανδρίτη που εμπλέκεται στη μαφία της Κρήτης

Δολοφονία 51χρονης από τον κουμπάρο της στην Αμφιλοχία: «Ο άνδρας της Άννας έχει καταρρεύσει», λέει ο πρόεδρος του χωριού

Η Άννα Βίσση δημοσίευσε φωτογραφία της με τον Έλτον Τζον
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Νέo κατάστημα γυναικείων παπουτσιών Maison Minrelle στον Πειραιά

Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης