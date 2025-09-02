Παπαστράτος και Πολιτεία ενώνουν τις δυνάμεις τους για την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης
Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε τη λίστα για το Europa League - Εκτός Πάντοβιτς και Γέντβαϊ
Εκτός έμειναν επίσης και οι Αλεξάντερ Γερεμέγεφ και Ντάνιελ Μαντσίνι
Τη λίστα με τους ποδοσφαιριστές που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις αναμετρήσεις του League Phase του Europa League δήλωσε στην UEFA ο Παναθηναϊκός.
Η ευρωπαϊκή λίστα του Τριφυλλιού αποτελείται από τους:
Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρη, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπη, Σάντσες, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτα, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρα, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Κυριακόπουλο, Μπρέγκου, Φικάι.
Όσον αφορά τους ξένους εκτός έμειναν οι Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, Ντάνιελ Μαντσίνι,Τιν Γεντβάι και Μίλος Πάντοβιτς.
