Δολοφονία 51χρονης από τον κουμπάρο της στην Αμφιλοχία: «Ο άνδρας της Άννας έχει καταρρεύσει», λέει ο πρόεδρος του χωριού

Ο 54χρονος κουμπάρος της είχε δολοφονήσει την 51χρονη έξω από το σπίτι της και μετά έδωσε τέλος στη ζωή του - Η οικογένεια του δράστη αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σπίτι