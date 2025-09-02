Η Άννα Βίσση δημοσίευσε φωτογραφία της με τον Έλτον Τζον
Η τραγουδίστρια πόζαρε μαζί με τον 78χρονο καλλιτέχνη - Δείτε το στιγμιότυπο που μοιράστηκε
Μια φωτογραφία της με τον Έλτον Τζον, δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Άννα Βίσση.
Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια του πάρτι που πραγματοποίησαν στο Κάπρι ο Γιάννης και η Δήμητρα Κούστα τον περασμένο Ιούνιο για τη βάφτιση του γιου τους. Σε αυτό, η τραγουδίστρια που ήταν η νονά και ερμήνευσε γνωστά κομμάτια της, διασκεδάζοντας τους καλεσμένους, απαθανατίζεται, φορώντας ένα λευκό κοστούμι, το οποίο συνδύασε με πουκάμισο και παπιγιόν ίδιου χρώματος. Από την άλλη, ο 78χρονος καλλιτέχνης που τραγούδησε στο πάρτι ποζάρει καθιστός σε μια καρέκλα, φορώντας τα χαρακτηριστικά γυαλιά του.
Στη λεζάντα που συνόδευε την ανάρτησή της στο Instagram, η Άννα Βίσση έγραψε: «Έγινα νονά ενός υπέροχου αγοριού και έζησα τρεις μαγικές μέρες και νύχτες με φίλους και αγαπημένους. Η τελευταία ανάμνηση μου ανήκει στον θρυλικό Έλτον Τζον».
