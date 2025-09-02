«Μου στέλνει αυτός, πήγαινε δείρτε τον» - Οι παραγγελίες ξυλοδαρμών από τον επίσκοπο που εμπλέκεται στη μαφία της Κρήτης

Μέλος: Ε το άκουσε τότε γιατί ήταν παρών…Δεν είναι χαζός ο Ν… Ο Ν. τώρα… Ο Ν. τώρα είναι απέναντί μας, για να καταλάβω;Αρχιμανδρίτης: Ε βέβαια απέναντί μαςΣε άλλη σχετική συνομιλία ακούγονται οι δύο άνδρες να λένε τα εξής.Αρχιμανδρίτης: Όχι βρε, ο Ν. δικό μου παιδί αλλά πολλοί το χρήμα εμίσησαν την δόξα ουδείς.Μέλος: Ααα.Αρχιμανδρίτης: Αλλά αυτό σε ορκίζω, σε ορκίζω στα παιδιά σου.Παράλληλα ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα σημείο που ακούγεται ένα μέλος της οργάνωσης να μιλά για τις «του Αρχιμανδρίτη.Μέλος: Έχω 12 βίντεο να τραβάς τα μαλλιά σου, τι λέει για όλους σας…τι… Μόνο δολοφονίες δεν μας έχει διατάξει ακόμα να σας κάνουμε. Μόνο δολοφονίες δεν μας έχει πει ακόμα να σας κάνουμε. Εγώ τον έχω τώρα, τον έχω τώρα σε 12 βίντεο, τον έχω σε 1000 δύο φωτογραφίες… μα είναι και μαλ... ο άνθρωπος.Άγνωστος: Ναι ναι ναι που στέλνει τα μηνύματα παντού σε όλο τον κόσμο.Μέλος: Όχι όχι μα να μου στέλνει αυτός πήγαινε δείρτε τον, αυτός εκείνος κάντε τον, μα ακόμα δεν τον βρήκατε; Δηλαδή είναι τόσο μαλ... ρε π...τη; Ρε μαλ... τι σχέση έχουν τα 750 στρέμματα με τα οικόπεδα τα δικά μας; Πήγες πουθενά να τα διεκδικήσεις στο κράτος να τα κερδίσεις πήγες να κάνεις κάτι; Τι μαλάκες είναι ρε π...; Ο παππούς μου ο Ν. τα είχε από το 52, τι μαλάκες είναι ρε…;Από τα παραπάνω διαπιστώθηκε ο άμεσος συσχετισμός και η δημιουργίαμεταξύ των δύο αδερφών και του εμπλεκόμενου Αρχιμανδρίτη ο οποίος ενέργησε σε, ως ιθύνων νους και εντολέας σε ξυλοδαρμούς σε βάρος αγνώστων ατόμων με εντολοδόχους και εκτελεστές τα αδέρφια.