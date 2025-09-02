H ανάπτυξη της ΤΝ δημιουργεί νέες ευκαιρίες, αλλά απαιτεί επίσης εξειδικευμένες δεξιότητες
«Μου στέλνει αυτός, πήγαινε δείρτε τον» - Οι παραγγελίες ξυλοδαρμών από τον επίσκοπο που εμπλέκεται στη μαφία της Κρήτης
«Μου στέλνει αυτός, πήγαινε δείρτε τον» - Οι παραγγελίες ξυλοδαρμών από τον επίσκοπο που εμπλέκεται στη μαφία της Κρήτης
Σε μία από τις συνομιλίες ακούγεται ένα από τα αδέρφια να μιλά με τον ιερωμένο - Η επίμαχη βεβαίωση και οι διάλογοι
Καρέ καρέ περιγράφεται στη δικογραφία που σχηματίστηκε για το κύκλωμα εκβιασμών και διακίνησης ναρκωτικών στην Κρήτη ο τρόπος που τα μέλη της οργάνωσης κατάφεραν να αποσπάσουν παράνομα εκκλησιαστικά περιουσιακά στοιχεία αξίας 1,5 εκατομμυρίου ευρώ.
Όπως προέκυψε από την πολύμηνη και εκτεταμένη έρευνα της Ασφάλειας Χανίων τα δύο αδέρφια που εμπλέκονται στο κύκλωμα και είναι κάτοχοι τουριστικών επιχειρήσεων αρχικά εκβίασαν και στη συνέχεια συνεργάστηκαν με έναν Αρχιμανδρίτη, νυν επίσκοπο, προκειμένου να υφαρπάξουν έκταση φιλέτο της Μονής.
Η μεταστροφή του κληρικού ήταν τόσο μεγάλη στη συνέχεια που από «άνθρωπος του Θεού» έφθασε στο σημείο να παραγγέλνει ξυλοδαρμούς ατόμων που δεν εξυπηρετούσαν τα συμφέροντά του.
Ήταν αρχές του 2017 όταν ο Πρωτοσύγκελος της Ι.Μ. Κυδωνίας αντιλήφθηκε ότι μέρος της ακίνητης εκκλησιαστικής περιουσίας της Μονής συνολικής εκτάσεως 175 στρεμμάτων είχε καταπατηθεί. Δύο χρόνια μετά, το 2019, ενώ είχε αποφασιστεί η αξίωση αγωγής σε βάρος των δύο αδερφών, ορίσθηκε ως Ηγούμενος της ανωτέρω Μονής ο εμπλεκόμενος Αρχιμανδρίτης.
Έκτοτε, και παρά τις αποφάσεις των οργάνων, ο ηγούμενος σταμάτησε όλες τις ενέργειες για την προάσπιση των δικαιωμάτων της Μονής.
Από τότε άρχισε να «κυκλοφορεί» στο νησί πως ο εν λόγω Αρχιμανδρίτης είχε πέσει θύμα εκβιασμού από τα δύο αδέρφια που με «όχημα» ένα βίντεο τον έκαναν να τους παραδώσει μία βεβαίωση ότι η επίμαχη έκταση δεν ανήκει στη Μονή. Έτσι και έγινε.
Ο Αρχιμανδρίτης υπέκυψε στον εκβιασμό και τα δύο αδέρφια πήραν τα περιουσιακά στοιχεία και στη συνέχεια τα πούλησαν σε έτερη εταιρεία έναντι 1,5 εκατομμυρίου ευρώ.
Η επίμαχη βεβαίωση
Στη συνέχεια ο Αρχιμανδρίτης άλλαξε συμπεριφορά και άρχισε πλέον να έχει ενεργό ρόλο στην οργάνωση ζητώντας ακόμη και ξυλοδαρμούς ατόμων.
Σε μία από τις συνομιλίες που αλίευσαν οι αστυνομικοί ακούγεται ένα από τα αδέρφια να μιλά με τον Αρχιμανδρίτη για τον Πρωτοσύγκελο της ΙΜ Κυδωνίας με τον τελευταίο να λέει στον πρώτο πως ο εν λόγω κληρικός «είναι απέναντί τους».
Μέλος: Ε το άκουσε τότε γιατί ήταν παρών. Δεν είναι χαζός ο Ν. Όχι, δεν το έχει πει σε κανέναν.
Αρχιμανδρίτης: Δεν το έχει πει δηλαδή στον Ν; Εγώ του είπα να στηριχτεί.
Μέλος: Αυτό δεν το ξέρω… Εμένα μου έχει πει ότι μαζί σου μιλάει… Μου έχει πει ότι μαζί σου μιλάει.
Αρχιμανδρίτης: Θέλω να μάθεις αν το είπε…Γιατί…Ή το είπε ή το άκουσε τότε γιατί ήταν παρών σε αυτές τις συζητήσεις.
Όπως προέκυψε από την πολύμηνη και εκτεταμένη έρευνα της Ασφάλειας Χανίων τα δύο αδέρφια που εμπλέκονται στο κύκλωμα και είναι κάτοχοι τουριστικών επιχειρήσεων αρχικά εκβίασαν και στη συνέχεια συνεργάστηκαν με έναν Αρχιμανδρίτη, νυν επίσκοπο, προκειμένου να υφαρπάξουν έκταση φιλέτο της Μονής.
Η μεταστροφή του κληρικού ήταν τόσο μεγάλη στη συνέχεια που από «άνθρωπος του Θεού» έφθασε στο σημείο να παραγγέλνει ξυλοδαρμούς ατόμων που δεν εξυπηρετούσαν τα συμφέροντά του.
Ήταν αρχές του 2017 όταν ο Πρωτοσύγκελος της Ι.Μ. Κυδωνίας αντιλήφθηκε ότι μέρος της ακίνητης εκκλησιαστικής περιουσίας της Μονής συνολικής εκτάσεως 175 στρεμμάτων είχε καταπατηθεί. Δύο χρόνια μετά, το 2019, ενώ είχε αποφασιστεί η αξίωση αγωγής σε βάρος των δύο αδερφών, ορίσθηκε ως Ηγούμενος της ανωτέρω Μονής ο εμπλεκόμενος Αρχιμανδρίτης.
Έκτοτε, και παρά τις αποφάσεις των οργάνων, ο ηγούμενος σταμάτησε όλες τις ενέργειες για την προάσπιση των δικαιωμάτων της Μονής.
Από τότε άρχισε να «κυκλοφορεί» στο νησί πως ο εν λόγω Αρχιμανδρίτης είχε πέσει θύμα εκβιασμού από τα δύο αδέρφια που με «όχημα» ένα βίντεο τον έκαναν να τους παραδώσει μία βεβαίωση ότι η επίμαχη έκταση δεν ανήκει στη Μονή. Έτσι και έγινε.
Ο Αρχιμανδρίτης υπέκυψε στον εκβιασμό και τα δύο αδέρφια πήραν τα περιουσιακά στοιχεία και στη συνέχεια τα πούλησαν σε έτερη εταιρεία έναντι 1,5 εκατομμυρίου ευρώ.
Η επίμαχη βεβαίωση
Στη συνέχεια ο Αρχιμανδρίτης άλλαξε συμπεριφορά και άρχισε πλέον να έχει ενεργό ρόλο στην οργάνωση ζητώντας ακόμη και ξυλοδαρμούς ατόμων.
Σε μία από τις συνομιλίες που αλίευσαν οι αστυνομικοί ακούγεται ένα από τα αδέρφια να μιλά με τον Αρχιμανδρίτη για τον Πρωτοσύγκελο της ΙΜ Κυδωνίας με τον τελευταίο να λέει στον πρώτο πως ο εν λόγω κληρικός «είναι απέναντί τους».
Μέλος: Ε το άκουσε τότε γιατί ήταν παρών. Δεν είναι χαζός ο Ν. Όχι, δεν το έχει πει σε κανέναν.
Αρχιμανδρίτης: Δεν το έχει πει δηλαδή στον Ν; Εγώ του είπα να στηριχτεί.
Μέλος: Αυτό δεν το ξέρω… Εμένα μου έχει πει ότι μαζί σου μιλάει… Μου έχει πει ότι μαζί σου μιλάει.
Αρχιμανδρίτης: Θέλω να μάθεις αν το είπε…Γιατί…Ή το είπε ή το άκουσε τότε γιατί ήταν παρών σε αυτές τις συζητήσεις.
Μέλος: Ε το άκουσε τότε γιατί ήταν παρών…Δεν είναι χαζός ο Ν… Ο Ν. τώρα… Ο Ν. τώρα είναι απέναντί μας, για να καταλάβω;
Αρχιμανδρίτης: Ε βέβαια απέναντί μας
Σε άλλη σχετική συνομιλία ακούγονται οι δύο άνδρες να λένε τα εξής.
Αρχιμανδρίτης: Όχι βρε, ο Ν. δικό μου παιδί αλλά πολλοί το χρήμα εμίσησαν την δόξα ουδείς.
Μέλος: Ααα.
Αρχιμανδρίτης: Αλλά αυτό σε ορκίζω, σε ορκίζω στα παιδιά σου.
Παράλληλα ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα σημείο που ακούγεται ένα μέλος της οργάνωσης να μιλά για τις «παραγγελίες» ξυλοδαρμών του Αρχιμανδρίτη.
Μέλος: Έχω 12 βίντεο να τραβάς τα μαλλιά σου, τι λέει για όλους σας…τι… Μόνο δολοφονίες δεν μας έχει διατάξει ακόμα να σας κάνουμε. Μόνο δολοφονίες δεν μας έχει πει ακόμα να σας κάνουμε. Εγώ τον έχω τώρα, τον έχω τώρα σε 12 βίντεο, τον έχω σε 1000 δύο φωτογραφίες… μα είναι και μαλ... ο άνθρωπος.
Άγνωστος: Ναι ναι ναι που στέλνει τα μηνύματα παντού σε όλο τον κόσμο.
Μέλος: Όχι όχι μα να μου στέλνει αυτός πήγαινε δείρτε τον, αυτός εκείνος κάντε τον, μα ακόμα δεν τον βρήκατε; Δηλαδή είναι τόσο μαλ... ρε π...τη; Ρε μαλ... τι σχέση έχουν τα 750 στρέμματα με τα οικόπεδα τα δικά μας; Πήγες πουθενά να τα διεκδικήσεις στο κράτος να τα κερδίσεις πήγες να κάνεις κάτι; Τι μαλάκες είναι ρε π...; Ο παππούς μου ο Ν. τα είχε από το 52, τι μαλάκες είναι ρε…;
Από τα παραπάνω διαπιστώθηκε ο άμεσος συσχετισμός και η δημιουργία κοινού μετώπου μεταξύ των δύο αδερφών και του εμπλεκόμενου Αρχιμανδρίτη ο οποίος ενέργησε σε πλείστες περιπτώσεις, ως ιθύνων νους και εντολέας σε ξυλοδαρμούς σε βάρος αγνώστων ατόμων με εντολοδόχους και εκτελεστές τα αδέρφια.
Αρχιμανδρίτης: Ε βέβαια απέναντί μας
Σε άλλη σχετική συνομιλία ακούγονται οι δύο άνδρες να λένε τα εξής.
Αρχιμανδρίτης: Όχι βρε, ο Ν. δικό μου παιδί αλλά πολλοί το χρήμα εμίσησαν την δόξα ουδείς.
Μέλος: Ααα.
Αρχιμανδρίτης: Αλλά αυτό σε ορκίζω, σε ορκίζω στα παιδιά σου.
Παράλληλα ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα σημείο που ακούγεται ένα μέλος της οργάνωσης να μιλά για τις «παραγγελίες» ξυλοδαρμών του Αρχιμανδρίτη.
Μέλος: Έχω 12 βίντεο να τραβάς τα μαλλιά σου, τι λέει για όλους σας…τι… Μόνο δολοφονίες δεν μας έχει διατάξει ακόμα να σας κάνουμε. Μόνο δολοφονίες δεν μας έχει πει ακόμα να σας κάνουμε. Εγώ τον έχω τώρα, τον έχω τώρα σε 12 βίντεο, τον έχω σε 1000 δύο φωτογραφίες… μα είναι και μαλ... ο άνθρωπος.
Άγνωστος: Ναι ναι ναι που στέλνει τα μηνύματα παντού σε όλο τον κόσμο.
Μέλος: Όχι όχι μα να μου στέλνει αυτός πήγαινε δείρτε τον, αυτός εκείνος κάντε τον, μα ακόμα δεν τον βρήκατε; Δηλαδή είναι τόσο μαλ... ρε π...τη; Ρε μαλ... τι σχέση έχουν τα 750 στρέμματα με τα οικόπεδα τα δικά μας; Πήγες πουθενά να τα διεκδικήσεις στο κράτος να τα κερδίσεις πήγες να κάνεις κάτι; Τι μαλάκες είναι ρε π...; Ο παππούς μου ο Ν. τα είχε από το 52, τι μαλάκες είναι ρε…;
Από τα παραπάνω διαπιστώθηκε ο άμεσος συσχετισμός και η δημιουργία κοινού μετώπου μεταξύ των δύο αδερφών και του εμπλεκόμενου Αρχιμανδρίτη ο οποίος ενέργησε σε πλείστες περιπτώσεις, ως ιθύνων νους και εντολέας σε ξυλοδαρμούς σε βάρος αγνώστων ατόμων με εντολοδόχους και εκτελεστές τα αδέρφια.
Ειδήσεις σήμερα:
Ο άγνωστος ρόλος του Αρχιμανδρίτη που εμπλέκεται στο κύκλωμα μαφίας της Κρήτης - Πώς από θύμα εκβιασμού έγινε θύτης
Τα αξέχαστα σπίτια του ελληνικού κινηματογράφου: Από την οικία Κοκοβίκου, μέχρι τη βίλα Λεβίδη με τα 70 δωμάτια
Σπύρος Βελέντζας: Έσβησε σε φυλακή των ΗΠΑ o «Σακαφλιάς» της Greek Mafia
Ο άγνωστος ρόλος του Αρχιμανδρίτη που εμπλέκεται στο κύκλωμα μαφίας της Κρήτης - Πώς από θύμα εκβιασμού έγινε θύτης
Τα αξέχαστα σπίτια του ελληνικού κινηματογράφου: Από την οικία Κοκοβίκου, μέχρι τη βίλα Λεβίδη με τα 70 δωμάτια
Σπύρος Βελέντζας: Έσβησε σε φυλακή των ΗΠΑ o «Σακαφλιάς» της Greek Mafia
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα