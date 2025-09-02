Εθνική ποδοσφαίρου: Στην προπόνηση ο Μάκης Γκαγκάτσης, τα είπε με τον Γιοβάνοβιτς και τους παίκτες
SPORTS
Εθνική ποδοσφαίρου Μάκης Γκαγκάτσης ΕΠΟ Ιβάν Γιοβάνοβιτς

Εθνική ποδοσφαίρου: Στην προπόνηση ο Μάκης Γκαγκάτσης, τα είπε με τον Γιοβάνοβιτς και τους παίκτες

Υπό το βλέμμα του προέδρου της ΕΠΟ πραγματοποιήθηκε η προπόνηση της Εθνικής μας ομάδας πριν τον αγώνα με τη Λευκορωσία

Εθνική ποδοσφαίρου: Στην προπόνηση ο Μάκης Γκαγκάτσης, τα είπε με τον Γιοβάνοβιτς και τους παίκτες
Η Εθνική ποδοσφαίρου ρίχνεται στη μάχη των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, με δύο κρίσιμα ματς στην έδρα της, με αντίπαλο τη Λευκορωσία και στη συνέχεια τη Δανία.

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης - που βρέθηκε στον Ρέντη για την προπόνηση της Ελλάδας - είχε τετ α τετ τόσο με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς όσο και με τους περισσότερους διεθνείς ήταν ξανά δίπλα στην Εθνική ομάδα.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε προθέρμανση, τακτική και δίτερμα ενώ όσοι έπαιξαν την Κυριακή μετά το πρώτο μέρος έκαναν αποκατάσταση. Την Τετάρτη η προπόνηση ξεκινάει στις 18:30.

