Πάτησε Αθήνα για τον Παναθηναϊκό ο Βισέντε Ταμπόρδα: «Οι φίλαθλοι της ομάδας με έκαναν να αισθανθώ σαν να είμαι στην Αργεντινή»
Ο 24χρονος Αργεντινός επιθετικός προσγειώθηκε στο «Ελ. Βενιζέλος» λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Κυριακής
Στην Αθήνα βρίσκεται πλέον ο Βισέντε Ταμπόρδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, το όνομα του οποίου είχατε πληροφορηθεί πρώτοι από το Gazzeta.
Ο Αργεντινός επιθετικός μέσος ολοκλήρωσε το μακρινό του ταξίδι από την Αργεντινή, έχοντας και μία ανταπόκριση στην Γαλλία απ' όπου τελικά και ήρθε, το οποίο είχε ξεκινήσει από το απόγευμα του Σαββάτου (30/08).
Οι «πράσινοι» κατόρθωσαν να σφραγίσουν την συμφωνία με την Μπόκα Τζούνιορς πληρώνοντας ένα ποσό που έφτασε τα 5 εκατ. δολάρια για το 80% των δικαιωμάτων του, με την αργεντίνικη ομάδα να διατηρεί το υπόλοιπο 20%. Η Πλατένσε, η οποία είχε τον παίκτη δανεικό μέχρι τον προσεχή Δεκέμβριο, θα καρπωθεί κι εκείνη κάποια χρήματα για το deal, επειδή συναίνεσε να διακοπεί πρόωρα ο δανεισμός.
Ο Βισέντε Ταμπόρδα θα πάει τώρα στο ξενοδοχείο του για να ξεκουραστεί και την Δευτέρα (01/09) θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις κι αν όλα πάνε καλά, θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, το οποίο θα έχει πιθανότατα τετραετή διάρκεια.
Ο 24χρονος Αργεντινός επιτελικός μέσος κι εξτρέμ παραχώρησε τις πρώτες του δηλώσεις.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Βιθέντε Ταμπόρδα
“Καλησπέρα σε όλους. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ κι ελπίζω η καινούργια σεζόν να μας φέρει καλά αποτελέσματα. Έχω δει αγώνες του Παναθηναϊκού, έχουμε καλούς παίκτες και πιστεύω με τους παίκτες αυτούς θα διεκδικήσουμε τόσο το Europa League όσο και το πρωτάθλημα”.
Για το εάν έχει μιλήσει με τον Ρουί Βιτόρια: “Δεν είχα την ευκαιρία να μιλήσω με τον προπονητή. Μίλησα όμως με τον τεχνικό διευθυντή κι αναμένω να μιλήσω και με τον κ. Βιτόρια. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ κι αυτή είναι μία όμορφη πρόκληση για εμένα”.
Για το τι ήταν αυτό που τον έπεισε να έρθει στον Παναθηναϊκό: “Είναι μεγάλη ομάδα ο Παναθηναϊκός κι αυτό αποτέλεσε ένα έναυσμα για να έρθω. Επίσης έχει εξαιρετικούς φιλάθλους και συμμετέχει σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Θα πω πως οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού με έκαναν να αισθανθώ σαν να είμαι στην Αργεντινή, γιατί τους είδα να είναι πολύ παθιασμένοι”.
