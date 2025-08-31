Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
Ολυμπιακός: Έφτασε στην Αθήνα ο τοπ σέντερ φορ, Μεχντί Ταρεμί για να κλείσει και τυπικά
Ο Ιρανός και πολύπειρος σέντερ φορ, Μεχντί Ταρεμί, αφίχθη στην Αθήνα προκειμένου να κλείσει και τυπικά στον Ολυμπιακό για τα επόμενα 2 χρόνια σε μία σπουδαία κίνηση από πλευράς Πειραιωτών
Πήρε λίγο παραπάνω χρόνο - καθώς πρακτικά ο Ολυμπιακός με την Ίντερ τα είχαν βρει εδώ και μέρες - αλλά τελικώς ήρθε το happy end.
Οι Πειραιώτες έφεραν στην Αθήνα έναν τοπ παίκτη με σημαντική καριέρα πίσω του. Έναν εκ των κορυφαίων παικτών στη χώρα του, το Ιράν, τον Μεχντί Ταρεμί.
Ο Ιρανός αφίχθη στη χώρα μας το πρωί της Κυριακής για να κλείσει και τυπικά στους Ερυθρόλευκους. Θα κλείσει με διετές συμβόλαιο συνεργασίας στον Ολυμπιακό (με ιδιαίτερα υψηλές απολαβές) και η Ίντερ θα εισπράξει 2 με 2.5 εκατ. ευρώ από τη μεταγραφή αυτή.
Ο Ταρεμί στην καριέρα του έχει φορέσει τόσο τη φανέλα της Ίντερ όσο και αυτή της Πόρτο. Ο Ταρεμί έρχεται να πλαισιώσει την τριάδα των Ελ Καμπί και Γιάρεμτσουκ και να βοηθήσει αισθητά με την ποιότητα και την εμπειρία του.
Ο Ταρεμί σε αριθμούς
Πόρτο: 91 γκολ και 56 ασίστ σε 182 αγώνες
Περσέπολις: 55 γκολ σε 112 αγώνες και 21 ασίστ
Ίντερ: 3 γκολ σε 43 αγώνες και 9 ασίστ
Αλ Γκαράφα: 19 γκολ και 9 ασίστ σε 39 αγώνες
Ρίο Άβε: 21 γκολ και 5 ασίστ σε 37 αγώνες
Ιρανζαβάν: 12 γκολ σε 22 αγώνες
Σαχίν Μπουσέρ: 1 γκολ και 1 ασίστ σε 10 αγώνες
Εθνική Ιράν: 53 γκολ και 24 ασίστ σε 94 αγώνες
Οι τίτλοι του Ταρεμί
1 Πρωτάθλημα Πορτογαλίας με την Πόρτο
3 Κύπελλα Πορτογαλίας με την Πόρτο
1 League Cup με την Πόρτο
2 Πρωταθλήματα Ιράν
1 Super Cup στο Ιράν
1 CAFA Nations Cup με το Ιράν
2 φορές παίκτης της χρονιάς στο Ιράν
5 φορές τοπ σκόρερ, εκ των οποίων 2 στην Πορτογαλία
Πάτησε Ελλάδα ο Μεχντί Ταρεμί!#OlympiacosFC pic.twitter.com/TCry1B5q33— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 31, 2025
Οι δηλώσεις του Ταρεμι στην άφιξη του για τον Ολυμπιακό!#olympiacosfc pic.twitter.com/P0ZYa7wTNT— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 31, 2025
