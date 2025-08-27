Viral στα social media η ανάρτηση αθλητικού συντάκτη για τον Ντέμη Νικολαϊδη

Μια ανάρτηση του αθλητικού συντάκτηστο Facebook για τονκαι τηνπου έφυγε από τη ζωή το Σάββατο, νικημένη από τον καρκίνο, έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες στα social media, προκαλώντας διχασμένες αντιδράσεις.Ο συντάκτης που εργάζεται στην αθλητική εφημερίδαεπιχείρησε με μια αμφιλεγόμενη περιγραφή, να εκφράσει την εκτίμησή του για τον παλαίμαχο διεθνή ποδοσφαιριστή και τον τρόπο με τον οποίο στάθηκε στη σύντροφό του. Κάποιες φράσεις, ωστόσο, που χρησιμοποίησε, μπλέκοντας μέσα την πρώην σύζυγό του Δέσποινακαι τον νέο της σύντροφο Βασίλη, δεν «χτύπησαν» καλά σε αρκετούς χρήστες σε Facebook και Twitter, οι οποίοι του άσκησαν κριτική.Υπήρξαν, ωστόσο, και αρκετοί ακόλουθοί του που εκφράστηκαν με πολύ θετικά σχόλια για το κείμενο που διάβασαν.Η ανάρτηση του Σινάνογλου:«Δεν τον χώνευα. Μου είχε αρνηθεί και συνέντευξη μικρός γιατί ήταν ΑΕΚ κι εγώ στο ΦΩΣ, αλλά γενικώς δεν τον χώνευα. Έχει ανέβει πολύ όμως στην εκτίμησή μου. Όχι μόνο γιατί ήταν παικταράς, αλλά και για τον τρόπο που μιλούσε μετά που σταμάτησε το ποδόσφαιρο παρότι ήταν ΑΕΚ. Επίσης για τον τρόπο που χειρίστηκε την τρελοκαψούρα της Βανδή η οποία έκανε σαν να μην υπήρχε αύριο και σαν να μην υπήρχε χθες... Αυτός δεν μίλαγε. Ταπεινός είχε την κοπελιά του η οποία έλιωνε από καρκίνο, μια κούκλα νέα. Άτυχος είναι. Πρωτάθλημα δεν πήρε. Ο Μπισμπίκης τού έσκασε. Η κοπελιά του πέθανε μόλις πήγε να ξαναφτιάξει τη ζωή του. Όμως ΕΧΕΙ ΚΕΡΔΙΣΕΙ κάτι ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Τη βαθιά εκτίμηση του κανονικού κόσμου. Καλημέρα στον κανονικό κόσμο».