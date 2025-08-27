Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου καταρτίζει τους/τις εκπαιδευτικούς του αύριο, παρέχοντας τη δυνατότητα εμβάθυνσης και εξειδίκευσης σε αυτό το τόσο σημαντικό έργο που έχουν να επιτελέσουν
Viral στα social media η ανάρτηση αθλητικού συντάκτη για τον Ντέμη Νικολαϊδη
Viral στα social media η ανάρτηση αθλητικού συντάκτη για τον Ντέμη Νικολαϊδη
Το κείμενο που έγραψε ο αθλητικογράφος Θέμης Σινάνογλου δίχασε όσους το διάβασαν
Μια ανάρτηση του αθλητικού συντάκτη Θέμη Σινάνογλου στο Facebook για τον Ντέμη Νικολαϊδη και την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου που έφυγε από τη ζωή το Σάββατο, νικημένη από τον καρκίνο, έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες στα social media, προκαλώντας διχασμένες αντιδράσεις.
Ο συντάκτης που εργάζεται στην αθλητική εφημερίδα «Φως των Σπορ» επιχείρησε με μια αμφιλεγόμενη περιγραφή, να εκφράσει την εκτίμησή του για τον παλαίμαχο διεθνή ποδοσφαιριστή και τον τρόπο με τον οποίο στάθηκε στη σύντροφό του. Κάποιες φράσεις, ωστόσο, που χρησιμοποίησε, μπλέκοντας μέσα την πρώην σύζυγό του Δέσποινα Βανδή και τον νέο της σύντροφο Βασίλη Μπισμπίκη, δεν «χτύπησαν» καλά σε αρκετούς χρήστες σε Facebook και Twitter, οι οποίοι του άσκησαν κριτική.
Υπήρξαν, ωστόσο, και αρκετοί ακόλουθοί του που εκφράστηκαν με πολύ θετικά σχόλια για το κείμενο που διάβασαν.
Η ανάρτηση του Σινάνογλου:
«Δεν τον χώνευα. Μου είχε αρνηθεί και συνέντευξη μικρός γιατί ήταν ΑΕΚ κι εγώ στο ΦΩΣ, αλλά γενικώς δεν τον χώνευα. Έχει ανέβει πολύ όμως στην εκτίμησή μου. Όχι μόνο γιατί ήταν παικταράς, αλλά και για τον τρόπο που μιλούσε μετά που σταμάτησε το ποδόσφαιρο παρότι ήταν ΑΕΚ. Επίσης για τον τρόπο που χειρίστηκε την τρελοκαψούρα της Βανδή η οποία έκανε σαν να μην υπήρχε αύριο και σαν να μην υπήρχε χθες... Αυτός δεν μίλαγε. Ταπεινός είχε την κοπελιά του η οποία έλιωνε από καρκίνο, μια κούκλα νέα. Άτυχος είναι. Πρωτάθλημα δεν πήρε. Ο Μπισμπίκης τού έσκασε. Η κοπελιά του πέθανε μόλις πήγε να ξαναφτιάξει τη ζωή του. Όμως ΕΧΕΙ ΚΕΡΔΙΣΕΙ κάτι ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Τη βαθιά εκτίμηση του κανονικού κόσμου. Καλημέρα στον κανονικό κόσμο».
Ειδήσεις σήμερα:
Πιστοποιητικό καλοπληρωτή για ενοικίαση ακινήτου – Τι είναι και πώς θα λειτουργεί
Politico: Ο Τραμπ ξεκίνησε τον αιώνα της ταπείνωσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση - Οι ομοιότητες με την υποταγή της Κίνας στη Βρετανία
Πραξικοπηματίες μοναχοί επιχειρούν να σπάσουν τις πόρτες και να καταλάβουν τη Μονή Σινά
Ο συντάκτης που εργάζεται στην αθλητική εφημερίδα «Φως των Σπορ» επιχείρησε με μια αμφιλεγόμενη περιγραφή, να εκφράσει την εκτίμησή του για τον παλαίμαχο διεθνή ποδοσφαιριστή και τον τρόπο με τον οποίο στάθηκε στη σύντροφό του. Κάποιες φράσεις, ωστόσο, που χρησιμοποίησε, μπλέκοντας μέσα την πρώην σύζυγό του Δέσποινα Βανδή και τον νέο της σύντροφο Βασίλη Μπισμπίκη, δεν «χτύπησαν» καλά σε αρκετούς χρήστες σε Facebook και Twitter, οι οποίοι του άσκησαν κριτική.
Υπήρξαν, ωστόσο, και αρκετοί ακόλουθοί του που εκφράστηκαν με πολύ θετικά σχόλια για το κείμενο που διάβασαν.
Η ανάρτηση του Σινάνογλου:
«Δεν τον χώνευα. Μου είχε αρνηθεί και συνέντευξη μικρός γιατί ήταν ΑΕΚ κι εγώ στο ΦΩΣ, αλλά γενικώς δεν τον χώνευα. Έχει ανέβει πολύ όμως στην εκτίμησή μου. Όχι μόνο γιατί ήταν παικταράς, αλλά και για τον τρόπο που μιλούσε μετά που σταμάτησε το ποδόσφαιρο παρότι ήταν ΑΕΚ. Επίσης για τον τρόπο που χειρίστηκε την τρελοκαψούρα της Βανδή η οποία έκανε σαν να μην υπήρχε αύριο και σαν να μην υπήρχε χθες... Αυτός δεν μίλαγε. Ταπεινός είχε την κοπελιά του η οποία έλιωνε από καρκίνο, μια κούκλα νέα. Άτυχος είναι. Πρωτάθλημα δεν πήρε. Ο Μπισμπίκης τού έσκασε. Η κοπελιά του πέθανε μόλις πήγε να ξαναφτιάξει τη ζωή του. Όμως ΕΧΕΙ ΚΕΡΔΙΣΕΙ κάτι ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Τη βαθιά εκτίμηση του κανονικού κόσμου. Καλημέρα στον κανονικό κόσμο».
Ειδήσεις σήμερα:
Πιστοποιητικό καλοπληρωτή για ενοικίαση ακινήτου – Τι είναι και πώς θα λειτουργεί
Politico: Ο Τραμπ ξεκίνησε τον αιώνα της ταπείνωσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση - Οι ομοιότητες με την υποταγή της Κίνας στη Βρετανία
Πραξικοπηματίες μοναχοί επιχειρούν να σπάσουν τις πόρτες και να καταλάβουν τη Μονή Σινά
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα