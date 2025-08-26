Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για να μην βρεθείς την τελευταία στιγμή να ψάχνεις κάτι που δεν…βρίσκεται!
Παναθηναϊκός: Για επιστροφή Κουρμπέλη στους πράσινους γράφουν στη Σαουδική Αραβία
Ο Δημήτρης Κουρμπέλης σύμφωνα με το δημοσίευμα έχει ζητήσει να φύγει από την Αλ Καλίτζ και να επιστρέψει στην Ελλάδα
Τάσεις φυγής του Δημήτρη Κουρμπέλη από την Αλ Καλίτζ αποκαλύπτουν στη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα, ο πρώην μέσος του Παναθηναϊκού έχει ζητήσει από τον σύλλογο να αποχωρήσει άμεσα από τη Σαουδική Αραβία, καθώς ονειρεύεται την επιστροφή του στην Ελλάδα και τη Superleague.
Όπως συνεχίζει μάλιστα το δημοσίευμα ο Κουρμπέλης θέλει συγκεκριμένα να φορέσει ξανά τα πράσινα για χάρη του Παναθηναϊκού, αν και το τριφύλλι δεν φαίνεται να μοιράζεται την ίδια προθυμία.
Σε κάθε περίπτωση πάντως η Αλ Καλίτζ είναι αναγκασμένη πλέον να βγει στην αγορά για να εξερευνήσει εναλλακτικές περιπτώσεις, καθώς η ελληνική... παροικία που έχει χτίσει το κλαμπ φαίνεται πως θα συρρικνωθεί.
Πέρα από τον Κουρμπέλη άλλωστε, στην Αλ Καλίτζ βρίσκονται επίσης οι Γιώργος Δώνης, Κωστας Φορτούνης και Γιώργος Μασούρας, όπως και ο πρώην μεσοεπιθετικός των Βόλου κι ΑΕΚ, Πάολο Φερνάντες, που γνωρίσαμε μέσα από το πέρασμά του από τη Superleague.
