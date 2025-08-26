Παναθηναϊκός: Για επιστροφή Κουρμπέλη στους πράσινους γράφουν στη Σαουδική Αραβία
SPORTS
Παναθηναϊκός Δημήτρης Κουρμπέλης Αλ Καλίτζ

Παναθηναϊκός: Για επιστροφή Κουρμπέλη στους πράσινους γράφουν στη Σαουδική Αραβία

Ο Δημήτρης Κουρμπέλης σύμφωνα με το δημοσίευμα έχει ζητήσει να φύγει από την Αλ Καλίτζ και να επιστρέψει στην Ελλάδα

Παναθηναϊκός: Για επιστροφή Κουρμπέλη στους πράσινους γράφουν στη Σαουδική Αραβία
Τάσεις φυγής του Δημήτρη Κουρμπέλη από την Αλ Καλίτζ αποκαλύπτουν στη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα, ο πρώην μέσος του Παναθηναϊκού έχει ζητήσει από τον σύλλογο να αποχωρήσει άμεσα από τη Σαουδική Αραβία, καθώς ονειρεύεται την επιστροφή του στην Ελλάδα και τη Superleague.

Όπως συνεχίζει μάλιστα το δημοσίευμα ο Κουρμπέλης θέλει συγκεκριμένα να φορέσει ξανά τα πράσινα για χάρη του Παναθηναϊκού, αν και το τριφύλλι δεν φαίνεται να μοιράζεται την ίδια προθυμία.

Σε κάθε περίπτωση πάντως η Αλ Καλίτζ είναι αναγκασμένη πλέον να βγει στην αγορά για να εξερευνήσει εναλλακτικές περιπτώσεις, καθώς η ελληνική... παροικία που έχει χτίσει το κλαμπ φαίνεται πως θα συρρικνωθεί.

Πέρα από τον Κουρμπέλη άλλωστε, στην Αλ Καλίτζ βρίσκονται επίσης οι Γιώργος Δώνης, Κωστας Φορτούνης και Γιώργος Μασούρας, όπως και ο πρώην μεσοεπιθετικός των Βόλου κι ΑΕΚ, Πάολο Φερνάντες, που γνωρίσαμε μέσα από το πέρασμά του από τη Superleague.


Ειδήσεις σήμερα:

Η κερδοσκοπία των διακοπών: Tο πετρέλαιο πέφτει αλλά... πάνω από €2 η βενζίνη στα νησιά

Προσωπικός Αριθμός: Παράταση για την έκδοσή του με επιλογή δύο ψηφίων

Κραυγή για βοήθεια από τον γιο της Ρωσίδας ορειβάτισσας που είναι αποκλεισμένη σε βουνό στο Κιργιστάν: «Είναι ακόμα ζωντανή»

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης