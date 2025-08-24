Η Βιγιαρεάλ 5-0 την Τζιρόνα, η Κόμο 2-0 την Λάτσιο με σκόρερ τον Δουβίκα - Δείτε γκολ από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα
Η Φούλαμ έκοψε βαθμούς από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Η Έβερτον 2-0 την Μπράιτον στο νέο της γήπεδο και η Κρίσταλ Πάλας έμεινε στο 1-1 με τη Νότιγχαμ Φόρεστ - Χωρίς νικητή το Κάλιαρι - Φιορεντίνα
Για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν κατάφερε να πάρει τους τρεις βαθμούς της νίκης αφού αν και προηγήθηκε ήρθε ισόπαλη 1-1 με τη Φούλαμ, στο Λονδίνο.
Τους πρώτους της βαθμούς πανηγύρισε η Έβερτον, επικρατώντας 2-0 της Μπράιτον στο πρώτο ιστορικό ματς στο νέο της γήπεδο. Τα «ζαχαρωτά» είχαν σε φοβερή μέρα τον Γκρίλις, ο οποίος μοίρασε δύο ασίστ. Στο Λονδίνο Κρίσταλ Πάλας και Νότιγχαμ έμειναν στο 1-1.
Το Σάββατο, η Τότεναμ πήρε τεράστιο διπλό στην έδρα της Μάντσεστερ Σίτι, ενώ η Άρσεναλ διέσυρε τη Λιντς 5-0, με κορυφαίο τον Γιόκερες που πέτυχε δύο γκολ. Τη Δευτέρα το βράδυ στις 22:00 η πρωταθλήτρια Λίβερπουλ φιλοξενείται από τη Νιούκαστλ.
Στην Bundesliga η Κολωνία πέρασε με νίκη 1-0 από την έδρα της Μάιντζ, μπαίνοντας με το δεξί στο πρωτάθλημα, ενώ το Αμβούργο στην επανεμφάνιση του στη μεγάλη κατηγορία απέσπασε λευκή ισοπαλία στην έδρα της Γκλάντμπαχ.
Στη La Liga η Οσασούνα επικράτησε με 1-0 της Βαλένθια και πήρε τους πρώτους της βαθμούς στο πρωτάθλημα.
Τη νίκη της αγωνιστικής πέτυχε η Βιγιαρεάλ, η οποία διέλυσε την Τζιρόνα 5-0, με χατ τρικ του Μπιουκάναν, ενώ χορταστικό ματς είχαμε και στο Σαν Σεμπαστιάν, όπου Ρεάλ Σοσιεδάδ και Εσπανιόλ ήρθαν 2-2.
Στη Serie A η Κόμο πανηγύρισε μεγάλη νίκη εναντίον της Λάτσιο με 2-0, έχοντας ως σκόρερ του πρώτου γκολ τον Έλληνα επιθετικό, Τάσο Δουβίκα. Την ίδια ώρα Κάλιαρι και Φιορεντίνα έμειναν στο 1-1.
Premier League (2η αγωνιστική)
Γουέστ Χαμ-Τσέλσι 1-5 (6΄ Πακετά - 15΄ Ζοάο Πέδρο, 23΄ Πέδρο Νέτο, 34΄ Έντσο Φερνάντες, 54΄ Καϊσέδο, 58΄ Τσαλόμπα)
Μάντσεστερ Σίτι-Τότεναμ 0-2 (35' Τζόνσον, 45'+2 Παλίνια)
Μπέρνλι-Σάντερλαντ 2-0 (47΄ Κάλεν, 88΄ Άντονι)
Μπρέντφορντ-Άστον Βίλα 1-0 (12΄ Ουατάρα)
Μπόρνμουθ- Γουλβς 1-0 (4΄ Τάβερνιρ)
Άρσεναλ-Λιντς 5-0 (34', 56' Τίμπερ, 45' Σάκα, 48', 90+5' Γιόκερες)
Κρίσταλ Πάλας- Νότιγχαμ 1-1 (37' Σαρ - 57' Χάντσον Οντόι)
Έβερτον-Μπράιτον 2-0 (23΄Εντιαγέ, 52' Γκάρνερ)
Φούλαμ-Μάντσεστερ Γ. 1-1 (73΄ Σμιθ Ρόου - 58΄ Μουνίς)
Νιούκαστλ-Λίβερπουλ 25/8
Βαθμολογία (σε 2 αγώνες)
Άρσεναλ 6
Τότεναμ 6
Τσέλσι 4
Νότιγχαμ Φόρεστ 4
Λίβερπουλ 3 -1αγ.
Μάντσεστερ Σίτι 3
Σάντερλαντ 3
Έβερτον 3
Μπόρνμουθ 3
Μπέρνλι 3
Μπρέντφορντ 3
Λιντς 3
Κρίσταλ Πάλας 2
Φούλαμ 2
Μάντσεστερ Γιουν. 1
Νιούκαστλ 1 -1αγ.
Άστον Βίλα 1
Μπράιτον 1
Γουέστ Χαμ 0
Γουλβς 0
Bundesliga (1η αγωνιστική)
Μπάγερν Μονάχου-Λειψία 6-0 (32΄ Λουϊς Ντίας, 27΄,42΄ Ολίσε, 64΄,74΄,77΄ Κέιν)
Λεβερκούζεν-Χόφενχαϊμ 1-2 (6' Κουάνσα - 25' Ασλάνι, 52' Λεμπέρλε)
Φράιμπουργκ-Άουγκσμπουργκ 1-3 (58' πέν. Γκρίφο - 32' Γιαννούλης, 42' Ματσιμά, 45'+2 Βολφ)
Χάιντενχαϊμ-Βόλφσμπουργκ 1-3 (29' Σιένσα - 20' Σκοβ-Όλσεν, 66' Σβάνμπεργκ, 87' πέν. Αμούρα)
Άϊντραχτ-Βέρντερ Βρέμης 4-1 (22' Ουζούν, 25', 47' Μπαχόγια, 70' Κνάουφ - 48' Νάινμαχ)
Ουνιόν Βερολίνου-Στουτγκάρδη 2-1 (18', 24' Ανσά - 86' Τόμας)
Σεντ Πάουλι-Ντόρτμουντ 3-3 (50' Ουντόντζι, 86' Σινανί, 89' Σμιθ - 34' Γκιρασί, 67' Άντον, 74' Μπραντ)
Μάιντς-Κολωνία 0-1 (90' Μπιούλτερ)
Γκλάντμπαχ-Αμβούργο 0-0
La Liga (2η αγωνιστική)
Μπέτις-Αλαβές 1-0 (16' Λο Σέλσο)
Μαγιόρκα-Θέλτα 1-1 ( 87' Μορέι, 38' Ρουέδα)
Ατλέτικο Μαδρίτης-Έλτσε 1-1 ( 8' Σόρλοθ - 15' Μιρ)
Λεβάντε-Μπαρτσελόνα 2-3 (15' Ρομέρο, 45+7' Μοράλες - 49' Λόπεθ, 52' Τόρες, 90+1' (αυτ),Ελγκεθάμπαλ)
Οσασούνα-Βαλένθια 1-0 (9' Μπούντιμιρ)
Ρεάλ Σοσιεδάδ-Εσπανιόλ 2-2 (61' Μπαρεντσέα, 69' Όσκαρσον - 10' Μίλα, 45+1' Πουάδο)
Βιγιαρεάλ-Τζιρόνα 5-0 (7' Πεπέ, 16', 28' 64' Μπιουκάναν, 25' Μαρίν)
Οβιέδο-Ρεάλ Μαδρίτης 0-3 (37΄, 83 Μπαπέ, 93΄Βινίσιους)
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Ράγιο Βαγιεκάνο (25/8) 20:30
Σεβίλλη-Χετάφε (25/8) 22:30
Seria A (1η αγωνιστική)
Σασουόλο-Νάπολι 0-2 (17' ΜακΤόμινει, 57' Ντε Μπρόινε)
Τζένοα-Λέτσε 0-0
Μίλαν-Κρεμονέζε 1-2 (45+1' Παύλοβιτς - 28' Μπασκιρότο, 61' Μπονατσόλι)
Ρόμα-Μπολόνια 1-0 (53' Γουέσλεϊ Φράνσα)
Κάλιαρι-Φιορεντίνα 1-1 (90+4' Λουμπέρτο - 68' Μαντραγκόρα)
Κόμο-Λάτσιο 2-0 (47' Δουβίκας, 73' Παζ)
Γιουβέντους-Πάρμα 2-0 (59' Ντέιβιντ, 84' Βλάχοβιτς)
Αταλάντα-Πίζα 1-1 (50' Σκαμάκα - 36' αυτ. Χάιεν)
Ουντινέζε-Βερόνα 25/8
Ίντερ-Τορίνο 25/8
Ειδήσεις σήμερα:
ΔΕΘ 2025: Πιο λίγος φόρος για κάθε παιδί, μειώσεις άμεσων φόρων για εισοδήματα ως 60.000 ευρώ
Starship: Ο Μασκ δοκιμάζει ξανά τον μεγαλύτερο πύραυλο που έφτιαξε η ανθρωπότητα - Γιατί οι επιστήμονες έχουν αρχίσει και ανησυχούν
Σωτήρης Νίνης: Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό «γιατί;» στην Ελλάδα - Έμεινε αιώνιο ταλέντο λόγω τραυματισμών και λάθος επιλογών
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr