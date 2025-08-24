Η Βιγιαρεάλ 5-0 την Τζιρόνα, η Κόμο 2-0 την Λάτσιο με σκόρερ τον Δουβίκα - Δείτε γκολ από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα
Η Βιγιαρεάλ 5-0 την Τζιρόνα, η Κόμο 2-0 την Λάτσιο με σκόρερ τον Δουβίκα - Δείτε γκολ από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα

Η Φούλαμ έκοψε βαθμούς από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Η Έβερτον 2-0 την Μπράιτον στο νέο της γήπεδο και η Κρίσταλ Πάλας έμεινε στο 1-1 με τη Νότιγχαμ Φόρεστ - Χωρίς νικητή το Κάλιαρι - Φιορεντίνα

Η Βιγιαρεάλ 5-0 την Τζιρόνα, η Κόμο 2-0 την Λάτσιο με σκόρερ τον Δουβίκα - Δείτε γκολ από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα

Για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν κατάφερε να πάρει τους τρεις βαθμούς της νίκης αφού αν και προηγήθηκε ήρθε ισόπαλη 1-1 με τη Φούλαμ, στο Λονδίνο. 

Τους πρώτους της βαθμούς πανηγύρισε η Έβερτον, επικρατώντας 2-0 της Μπράιτον στο πρώτο ιστορικό ματς στο νέο της γήπεδο. Τα «ζαχαρωτά» είχαν σε φοβερή μέρα τον Γκρίλις, ο οποίος μοίρασε δύο ασίστ. Στο Λονδίνο Κρίσταλ Πάλας και Νότιγχαμ έμειναν στο 1-1. 

Το Σάββατο, η Τότεναμ πήρε τεράστιο διπλό στην έδρα της Μάντσεστερ Σίτι, ενώ η Άρσεναλ διέσυρε τη Λιντς 5-0, με κορυφαίο τον Γιόκερες που πέτυχε δύο γκολ. Τη Δευτέρα το βράδυ στις 22:00 η πρωταθλήτρια Λίβερπουλ φιλοξενείται από τη Νιούκαστλ.

Στην Bundesliga η Κολωνία πέρασε με νίκη 1-0 από την έδρα της Μάιντζ, μπαίνοντας με το δεξί στο πρωτάθλημα, ενώ το Αμβούργο στην επανεμφάνιση του στη μεγάλη κατηγορία απέσπασε λευκή ισοπαλία στην έδρα της Γκλάντμπαχ.

Στη La Liga η Οσασούνα επικράτησε με 1-0 της Βαλένθια και πήρε τους πρώτους της βαθμούς στο πρωτάθλημα.

Τη νίκη της αγωνιστικής πέτυχε η Βιγιαρεάλ, η οποία διέλυσε την Τζιρόνα 5-0, με χατ τρικ του Μπιουκάναν, ενώ χορταστικό ματς είχαμε και στο Σαν Σεμπαστιάν, όπου Ρεάλ Σοσιεδάδ και Εσπανιόλ ήρθαν 2-2. 

Στη Serie A η Κόμο πανηγύρισε μεγάλη νίκη εναντίον της Λάτσιο με 2-0, έχοντας ως σκόρερ του πρώτου γκολ τον Έλληνα επιθετικό, Τάσο Δουβίκα. Την ίδια ώρα Κάλιαρι και Φιορεντίνα έμειναν στο 1-1. 

Premier League (2η αγωνιστική)

Γουέστ Χαμ-Τσέλσι 1-5 (6΄ Πακετά - 15΄ Ζοάο Πέδρο, 23΄ Πέδρο Νέτο, 34΄ Έντσο Φερνάντες, 54΄ Καϊσέδο, 58΄ Τσαλόμπα)

Γουέστ Χαμ-Τσέλσι: 1-5 (MD2, 22/08/2025)

Μάντσεστερ Σίτι-Τότεναμ 0-2 (35' Τζόνσον, 45'+2 Παλίνια)  

Κλείσιμο
Μάντσεστερ Σίτι - Τότεναμ: 0-2 (MD2, 23/08/2025)


Μπέρνλι-Σάντερλαντ 2-0 (47΄ Κάλεν, 88΄ Άντονι)

Μπέρνλι - Σάντερλαντ: 2-0 (MD2, 23/08/2025)


Μπρέντφορντ-Άστον Βίλα 1-0 (12΄ Ουατάρα) 

Mπρέντφορντ - Άστον Βίλα: 1-0 (MD 2, 23/8/25)


Μπόρνμουθ- Γουλβς 1-0 (4΄ Τάβερνιρ) 

Mπόρνμουθ - Γουλβς: 1-0 (MD 2, 23/8/25)


Άρσεναλ-Λιντς 5-0 (34', 56' Τίμπερ, 45' Σάκα, 48', 90+5' Γιόκερες) 

Άρσεναλ - Λιντς: 5-0 (MD2, 23/08/2025)


Κρίσταλ Πάλας- Νότιγχαμ 1-1 (37' Σαρ - 57' Χάντσον Οντόι) 

Κρίσταλ Πάλας - Νότιγχαμ Φόρεστ: 1-1 (MD 2, 24/8/25)


Έβερτον-Μπράιτον 2-0 (23΄Εντιαγέ, 52' Γκάρνερ) 

Έβερτον – Μπράιτον: 2-0 (MD 2, 24/8/25)


Φούλαμ-Μάντσεστερ Γ. 1-1 (73΄ Σμιθ Ρόου - 58΄ Μουνίς)

Φούλαμ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: 1-1 (MD 2, 24/8/25)

Νιούκαστλ-Λίβερπουλ 25/8

Βαθμολογία (σε 2 αγώνες)

Άρσεναλ 6
Τότεναμ 6
Τσέλσι 4
Νότιγχαμ Φόρεστ 4
Λίβερπουλ 3 -1αγ.
Μάντσεστερ Σίτι 3
Σάντερλαντ 3
Έβερτον 3
Μπόρνμουθ 3
Μπέρνλι 3
Μπρέντφορντ 3
Λιντς 3
Κρίσταλ Πάλας 2
Φούλαμ 2
Μάντσεστερ Γιουν. 1
Νιούκαστλ 1 -1αγ.
Άστον Βίλα 1
Μπράιτον 1
Γουέστ Χαμ 0
Γουλβς 0

Bundesliga (1η αγωνιστική) 

Μπάγερν Μονάχου-Λειψία 6-0 (32΄ Λουϊς Ντίας, 27΄,42΄ Ολίσε, 64΄,74΄,77΄ Κέιν)

Μπάγερν Μονάχου - Λειψία: 6-0 (MD1, 22/08/2025)

Λεβερκούζεν-Χόφενχαϊμ 1-2 (6' Κουάνσα - 25' Ασλάνι, 52' Λεμπέρλε) 

Μπάγερ Λεβερκούζεν – Χόφενχαϊμ: 1-2 (MD1, 23/08/2025)

Φράιμπουργκ-Άουγκσμπουργκ 1-3 (58' πέν. Γκρίφο - 32' Γιαννούλης, 42' Ματσιμά, 45'+2 Βολφ) 

Φράιμπουργκ - Άουγκσμπουργκ: 1-3 (MD 1, 23/8/25)

Χάιντενχαϊμ-Βόλφσμπουργκ 1-3 (29' Σιένσα - 20' Σκοβ-Όλσεν, 66' Σβάνμπεργκ, 87' πέν. Αμούρα) 

Xάιντενχαϊμ - Βόλφσμπουργκ: 1-3 (MD 1, 23/8/25)

Άϊντραχτ-Βέρντερ Βρέμης 4-1 (22' Ουζούν, 25', 47' Μπαχόγια, 70' Κνάουφ - 48' Νάινμαχ) 

Άιντραχτ Φρανκφούρτης - Βέρντερ Βρέμης: 4-1 (MD 1, 23/8/25)

Ουνιόν Βερολίνου-Στουτγκάρδη 2-1 (18', 24' Ανσά - 86' Τόμας) 

Oυνιόν Βερολίνου - Στουτγκάρδη: 2-1 (MD 1, 23/8/25)

Σεντ Πάουλι-Ντόρτμουντ 3-3 (50' Ουντόντζι, 86' Σινανί, 89' Σμιθ - 34' Γκιρασί, 67' Άντον, 74' Μπραντ) 

Ζανκτ Πάουλι - Ντόρτμουντ: 3-3 (MD1, 23/08/2025)

Μάιντς-Κολωνία 0-1 (90' Μπιούλτερ) 

Μάιντς - Κολωνία: 0-1 (MD 1, 24/8/25)

Γκλάντμπαχ-Αμβούργο 0-0 

Μπορούσια Μενχενγκλάντμπαχ – Αμβούργο: 0-0 (MD 1, 24/8/25)


La Liga (2η αγωνιστική)

Μπέτις-Αλαβές 1-0 (16' Λο Σέλσο)  

Μπέτις - Αλαβές: 1-0 (MD2, 22/08/2025)


Μαγιόρκα-Θέλτα 1-1 ( 87' Μορέι, 38' Ρουέδα)  

Mαγιόρκα - Θέλτα: 1-1 (MD 2, 23/8/25)



Ατλέτικο Μαδρίτης-Έλτσε 1-1 ( 8' Σόρλοθ - 15' Μιρ) 

Ατλέτικο Μαδρίτης - Έλτσε: 1-1 (MD2, 23/08/2025)



Λεβάντε-Μπαρτσελόνα 2-3 (15' Ρομέρο, 45+7' Μοράλες - 49' Λόπεθ, 52' Τόρες, 90+1' (αυτ),Ελγκεθάμπαλ)

Λεβάντε - Μπαρτσελόνα: 2-3 (ΜD 2, 23/8/25)


Οσασούνα-Βαλένθια 1-0 (9' Μπούντιμιρ)

Οσασούνα – Βαλένθια: 1-0 (MD 2, 24/8/25)


Ρεάλ Σοσιεδάδ-Εσπανιόλ 2-2 (61' Μπαρεντσέα, 69' Όσκαρσον - 10' Μίλα, 45+1' Πουάδο)

Ρεάλ Σοσιεδάδ - Εσπανιόλ: 2-2 (MD2, 24/08/2025)


Βιγιαρεάλ-Τζιρόνα 5-0 (7' Πεπέ, 16', 28' 64' Μπιουκάναν, 25' Μαρίν) 

VILLARREAL CF 5 - 0 GIRONA FC | | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Οβιέδο-Ρεάλ Μαδρίτης  0-3 (37΄, 83 Μπαπέ, 93΄Βινίσιους)

REAL OVIEDO 0 - 3 REAL MADRID | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Αθλέτικ Μπιλμπάο-Ράγιο Βαγιεκάνο (25/8) 20:30

Σεβίλλη-Χετάφε (25/8) 22:30


Seria A (1η αγωνιστική)

Σασουόλο-Νάπολι 0-2 (17' ΜακΤόμινει, 57' Ντε Μπρόινε)

SASSUOLO-NAPOLI 0-2 | HIGHLIGHTS | De Bruyne Scores on His Debut! | Serie A 2025/26

Τζένοα-Λέτσε 0-0

GENOA-LECCE 0-0 | HIGHLIGHTS | Stalemate at the Marassi | Serie A 2025/26

Μίλαν-Κρεμονέζε 1-2 (45+1' Παύλοβιτς - 28' Μπασκιρότο, 61' Μπονατσόλι)

MILAN-CREMONESE 1-2 | HIGHLIGHTS | Cremonese Shock Milan on Allegri’s Return | Serie A 2025/26


Ρόμα-Μπολόνια 1-0 (53' Γουέσλεϊ Φράνσα)

ROMA-BOLOGNA 1-0 | HIGHLIGHTS | Wesley On The Scoresheet in His First For Roma | Serie A 2025/26


Κάλιαρι-Φιορεντίνα 1-1 (90+4' Λουμπέρτο - 68' Μαντραγκόρα)

Connatix Player: 8a25c290-30d9-45ca-9f02-174ebb21fea0 - 99216307-99ad-4bfd-944c-d2f3c4219cd7 - 802bc865-afca-472a-8b42-6b7ce9fd58ba

Κόμο-Λάτσιο 2-0 (47' Δουβίκας, 73' Παζ)

Connatix Player: c54af200-8e83-4f1d-b8ec-344111dd6f18 - 99216307-99ad-4bfd-944c-d2f3c4219cd7 - 802bc865-afca-472a-8b42-6b7ce9fd58ba

Γιουβέντους-Πάρμα 2-0 (59' Ντέιβιντ, 84' Βλάχοβιτς)

JUVENTUS-PARMA 2-0 | HIGHLIGHTS | Bianconeri Off to Flying Start! | Serie A 2025/26


Αταλάντα-Πίζα  1-1 (50' Σκαμάκα - 36' αυτ. Χάιεν)

ATALANTA-PISA 1-1 | HIGHLIGHTS | Newly-Promoted Pisa Halt Atalanta | Serie A 2025/26


Ουντινέζε-Βερόνα 25/8

Ίντερ-Τορίνο 25/8

