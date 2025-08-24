Η Βιγιαρεάλ 5-0 την Τζιρόνα, η Κόμο 2-0 την Λάτσιο με σκόρερ τον Δουβίκα - Δείτε γκολ από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα

Για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν κατάφερε να πάρει τους τρεις βαθμούς της νίκης αφού αν και προηγήθηκε ήρθε ισόπαλη 1-1 με τη Φούλαμ, στο Λονδίνο.



Τους πρώτους της βαθμούς πανηγύρισε η Έβερτον, επικρατώντας 2-0 της Μπράιτον στο πρώτο ιστορικό ματς στο νέο της γήπεδο. Τα «ζαχαρωτά» είχαν σε φοβερή μέρα τον Γκρίλις, ο οποίος μοίρασε δύο ασίστ. Στο Λονδίνο Κρίσταλ Πάλας και Νότιγχαμ έμειναν στο 1-1.



Το Σάββατο, η Τότεναμ πήρε τεράστιο διπλό στην έδρα της Μάντσεστερ Σίτι, ενώ η Άρσεναλ διέσυρε τη Λιντς 5-0, με κορυφαίο τον Γιόκερες που πέτυχε δύο γκολ. Τη Δευτέρα το βράδυ στις 22:00 η πρωταθλήτρια Λίβερπουλ φιλοξενείται από τη Νιούκαστλ.



Στην Bundesliga η Κολωνία πέρασε με νίκη 1-0 από την έδρα της Μάιντζ, μπαίνοντας με το δεξί στο πρωτάθλημα, ενώ το Αμβούργο στην επανεμφάνιση του στη μεγάλη κατηγορία απέσπασε λευκή ισοπαλία στην έδρα της Γκλάντμπαχ.



Στη La Liga η Οσασούνα επικράτησε με 1-0 της Βαλένθια και πήρε τους πρώτους της βαθμούς στο πρωτάθλημα.



Τη νίκη της αγωνιστικής πέτυχε η Βιγιαρεάλ, η οποία διέλυσε την Τζιρόνα 5-0, με χατ τρικ του Μπιουκάναν, ενώ χορταστικό ματς είχαμε και στο Σαν Σεμπαστιάν, όπου Ρεάλ Σοσιεδάδ και Εσπανιόλ ήρθαν 2-2.



Στη Serie A η Κόμο πανηγύρισε μεγάλη νίκη εναντίον της Λάτσιο με 2-0, έχοντας ως σκόρερ του πρώτου γκολ τον Έλληνα επιθετικό, Τάσο Δουβίκα. Την ίδια ώρα Κάλιαρι και Φιορεντίνα έμειναν στο 1-1.



Premier League (2η αγωνιστική)

Γουέστ Χαμ-Τσέλσι 1-5 (6΄ Πακετά - 15΄ Ζοάο Πέδρο, 23΄ Πέδρο Νέτο, 34΄ Έντσο Φερνάντες, 54΄ Καϊσέδο, 58΄ Τσαλόμπα)



Μάντσεστερ Σίτι-Τότεναμ 0-2 (35' Τζόνσον, 45'+2 Παλίνια)





Κρίσταλ Πάλας- Νότιγχαμ 1-1 (37' Σαρ - 57' Χάντσον Οντόι)





Έβερτον-Μπράιτον 2-0 (23΄Εντιαγέ, 52' Γκάρνερ)

Μπέρνλι-Σάντερλαντ 2-0 (47΄ Κάλεν, 88΄ Άντονι)Μπρέντφορντ-Άστον Βίλα 1-0 (12΄ Ουατάρα)Μπόρνμουθ- Γουλβς 1-0 (4΄ Τάβερνιρ)Άρσεναλ-Λιντς 5-0 (34', 56' Τίμπερ, 45' Σάκα, 48', 90+5' Γιόκερες)

Φούλαμ-Μάντσεστερ Γ. 1-1 (73΄ Σμιθ Ρόου - 58΄ Μουνίς)





Νιούκαστλ-Λίβερπουλ 25/8

Βαθμολογία (σε 2 αγώνες)

Άρσεναλ 6

Τότεναμ 6

Τσέλσι 4

Νότιγχαμ Φόρεστ 4

Λίβερπουλ 3 -1αγ.

Μάντσεστερ Σίτι 3

Σάντερλαντ 3

Έβερτον 3

Μπόρνμουθ 3

Μπέρνλι 3

Μπρέντφορντ 3

Λιντς 3

Κρίσταλ Πάλας 2

Φούλαμ 2

Μάντσεστερ Γιουν. 1

Νιούκαστλ 1 -1αγ.

Άστον Βίλα 1

Μπράιτον 1

Γουέστ Χαμ 0

Γουλβς 0





Bundesliga (1η αγωνιστική)

Μπάγερν Μονάχου-Λειψία 6-0 (32΄ Λουϊς Ντίας, 27΄,42΄ Ολίσε, 64΄,74΄,77΄ Κέιν)





Λεβερκούζεν-Χόφενχαϊμ 1-2 (6' Κουάνσα - 25' Ασλάνι, 52' Λεμπέρλε)





Φράιμπουργκ-Άουγκσμπουργκ 1-3 (58' πέν. Γκρίφο - 32' Γιαννούλης, 42' Ματσιμά, 45'+2 Βολφ)





Χάιντενχαϊμ-Βόλφσμπουργκ 1-3 (29' Σιένσα - 20' Σκοβ-Όλσεν, 66' Σβάνμπεργκ, 87' πέν. Αμούρα)





Άϊντραχτ-Βέρντερ Βρέμης 4-1 (22' Ουζούν, 25', 47' Μπαχόγια, 70' Κνάουφ - 48' Νάινμαχ)





Ουνιόν Βερολίνου-Στουτγκάρδη 2-1 (18', 24' Ανσά - 86' Τόμας)





Σεντ Πάουλι-Ντόρτμουντ 3-3 (50' Ουντόντζι, 86' Σινανί, 89' Σμιθ - 34' Γκιρασί, 67' Άντον, 74' Μπραντ)





Μάιντς-Κολωνία 0-1 (90' Μπιούλτερ)





Γκλάντμπαχ-Αμβούργο 0-0





Μπέτις-Αλαβές 1-0 (16' Λο Σέλσο)

Μαγιόρκα-Θέλτα 1-1 ( 87' Μορέι, 38' Ρουέδα)









Ατλέτικο Μαδρίτης-Έλτσε 1-1 ( 8' Σόρλοθ - 15' Μιρ)









Λεβάντε-Μπαρτσελόνα 2-3 (15' Ρομέρο, 45+7' Μοράλες - 49' Λόπεθ, 52' Τόρες, 90+1' (αυτ),Ελγκεθάμπαλ)









Οσασούνα-Βαλένθια 1-0 (9' Μπούντιμιρ)





Ρεάλ Σοσιεδάδ-Εσπανιόλ 2-2 (61' Μπαρεντσέα, 69' Όσκαρσον - 10' Μίλα, 45+1' Πουάδο)





Βιγιαρεάλ-Τζιρόνα 5-0 (7' Πεπέ, 16', 28' 64' Μπιουκάναν, 25' Μαρίν)

Οβιέδο-Ρεάλ Μαδρίτης





0-3 (37΄, 83 Μπαπέ, 93΄Βινίσιους)

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Ράγιο Βαγιεκάνο

(25/8) 20:30

Σεβίλλη-Χετάφε







Seria A (1η αγωνιστική)



Σασουόλο-Νάπολι 0-2 (17' ΜακΤόμινει, 57' Ντε Μπρόινε)







Τζένοα-Λέτσε 0-0







Μίλαν-Κρεμονέζε 1-2 (45+1' Παύλοβιτς - 28' Μπασκιρότο, 61' Μπονατσόλι)







Ρόμα-Μπολόνια 1-0 (53' Γουέσλεϊ Φράνσα)







Κάλιαρι-Φιορεντίνα 1-1 (90+4' Λουμπέρτο - 68' Μαντραγκόρα)



Κόμο-Λάτσιο 2-0 (47' Δουβίκας, 73' Παζ)



Γιουβέντους-Πάρμα 2-0 (59' Ντέιβιντ, 84' Βλάχοβιτς)







Αταλάντα-Πίζα 1-1 (50' Σκαμάκα - 36' αυτ. Χάιεν)







Ουντινέζε-Βερόνα 25/8



